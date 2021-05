La selección española absoluta de fútbol playa tendrá mucho acento extremeño en su próxima convocatoria, la primera desde el inicio de la pandemia. Tres jugadoras de Extremadura, las tres del Femenino Cáceres, han recibido la llamada del combinado nacional para una concentración en Málaga del 25 al 28 de mayo que servirá para prepara los próximos compromisos internacionales. Son la guardameta Delia Baz, la delantera María Herrero y la extremo María Barquero.

Las tres jugadoras del Femenino Cáceres formaron parte importante del equipo que el pasado mes de septiembre consiguió la medalla de plata en el Eurowinner 2020 disputado en la localidad portuguesa de Nazaret. María Herrero, autora de cinco goles, fue además designada mejor jugadora del torneo. «Yo lo he sentido como un éxito colectivo, del equipo, aunque sea un premio individual mío. De todas formas, no me creo más que nadie», decía la jugadora, de 23 años y natural de Puebla de Alcollarín. María Barquero tiene 18 años y es de Miajadas y Delia Baz 19 y de Cáceres.

La convocatoria supone además un «merecido premio a la decidida apuesta del club cacereño por el fútbol playa femenino», explica la Federación Extremeña, «modalidad en la que se ha volcado en los últimos años participando en varios torneos de ámbito internacional», añade.

Esa apuesta, acompañada de grandes éxitos, la hace a pesar de la falta de instalaciones, ya que en Cáceres no hay un campo de fútbol playa en el que entrenar. A veces lo hacen, contaban el pasado septiembre, en uno que hay habilitado para el voley playa.

Además de la llamada de las tres jugadoras extremeñas del Femenino Cáceres, hay una cuarta futbolista con sello de la región : Alba Mellado, que aunque es madrileña, juega en el Santa Teresa de Badajoz.