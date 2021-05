El Francisco de la Hera será blanquinegro con más de 3.000 abonados del Badajoz que asistirán al choque ante el Zamora de este domingo (Canal Extremadura TV, 20.15 horas). El Nuevo Vivero vivió este viernes un día de gala con centenares de abonados del club pacense que consiguieron su entrada, a los que se unieron los que agotaron la venta online por la mañana y las localidades de la Federación Española de Fútbol por la tarde.

Al final, a las 2.301 localidades iniciales de las que dispuso el club pacense se unieron 500 más enviadas por el Zamora y las 600 que puso a la venta la RFEF, por lo que al menos casi la mitad de los abonados podrán alentar a su equipo en el primer partido del play-off de ascenso a Segunda. Mientras, el Zamora contará con unos 1.000 aficionados en Almendralejo.

A las diez, el primero en conseguir su entrada fue Fernando Gómez, un joven entrenador de 20 años, de la cantera del Badajoz. «Estoy cansado pero merece la pena», explica. Fernando recuerda que la decisión de ponerse en la cola desde el miércoles fue un poco locura. Nos sentamos en la taquilla sin saber cuándo saldrían a la venta, le pregunté a Virginia Rodríguez –responsable de comunicación del club- si estábamos en el sitio correcto, me dijo que sí, que no se podía creer que estaba haciendo cola ya y así fue».

Después de llegar Álvaro García y él hubo otro abonado, José, que también se quedó y a partir de ahí nuestras familias, subimos fotos y vídeos y empezó a llegar más gente durante la madrugada. Antes de empezar la cola a las 19.45 horas del miércoles, se fueron a un centro comercial, compraron un botella de cinco litros de agua, hielo, refrescos y pipas y comenzaron su experiencia casi 40 horas antes de que abrieran la taquilla.

Lo mejor es que Fernando no guardó la cola para él porque es trabajador del club y estará en el partido como acomodador sino parasu padre, su madre y su hermana. «Ellos me inculcaron la pasión por el Badajoz y es mi manera de devolvérselo». Se pasaron la primera noche sin dormir. Se juntó un grupo «con buenas risas» y «cogieron un balón y se pusieron a encestar» en un contenedor “sin dejar dormir a los demás». Después dieron vueltas al Nuevo Vivero «para no coger frío».

Mientras, a última hora de este viernes se confirmó que el partido será retransmitido en directo por Canal Extremadura TV a partir de las 20.15 horas del domingo.