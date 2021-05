Llegó el momento. El Badajoz disputa ante el Zamora una de las semifinales de ascenso a Segunda División, este domingo a las 20.15 horas en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Canal Extremadura TV). Los jugadores de Fernando Estévez estarán acompañados en la grada por más de tres mil abonados mientras que unos mil llegarán desde Zamora. A los pacenses les vale la victoria, pero también el empate (al final de la prórroga) al ser campeones de grupo y medirse a un tercer clasificado.

Fernando Estévez contará con todos sus jugadores, a excepción del meta José Saldaña, lesionado en el hombro en el penúltimo partido de la fase de ascenso ante el Real Madrid Castilla e Isi Ros, lesionado desde el principio de temporada. El resto están en perfectas condiciones para afrontar el reto final, con el compromiso y el convencimiento de lograr el objetivo del ascenso, siempre desde la humildad y el respeto.

El técnico del Badajoz declara que «vivimos cada partido como una final y vamos a seguir haciéndolo. El partido del domingo lo escribimos durante la semana entrenando y preparándolo a conciencia. La posibilidad de conseguir un reto más importante pasa por la única final que hay a día de hoy que es el partido del domingo».

Respecto a las colas en el Nuevo Vivero para comprar entradas, Estévez afirma que «es muy ilusionante. Me acerqué a saludarlos porque me sentía en deuda con ellos, es un detalle hacer ese esfuerzo por nosotros y es un fiel reflejo de lo que se vive, de la ilusión que hay y de las ganas. Todo esfuerzo suma y sabemos que ellos nos van a ayudar. Hay mucha gente ilusionada y tenemos que ofrecer nuestra mejor versión en un contexto que reúne las condiciones para hacer un buen partido».

Añade que «la presión es un privilegio y sobre todo cuando uno siente que la oportunidad es merecida. Cuando era niño creía que iba a ser futbolista profesional y me imaginaba que marcaría el gol que daría el campeonato, algo importante para los tuyos y eso no debe olvidarse. Lo más parecido que uno se pueda encontrar a ese sueño de niño es la situación que vamos a vivir ahora».

Estévez argumenta que uno no puede huir de la responsabilidad, del legado, de la historia del club y vamos con todas las fuerzas. Cuando la presión es una posibilidad que te has ganado a través del trabajo, bienvenida sea y vamos a seguir trabajando para hacerla buena».

Respecto al Zamora, Fernando Estévez ha visto unos «cuatro o cinco partidos» en la temporada regular y ahora «unos catorce» encuentros. «Es un rival dificilísimo de ganar, es muy competitivo, muy exigente y te lleva al límite porque además juega al límite. Los números le avalan, está en el grupo con más dificultad, el 1 a priori con Depor, Pontevedra, Celta B, Salamanca, Racing de Ferrol… y en la jornada 17 era líder. Una derrota en campo del Depor le hizo ser tercero en la última jornada. Está muy bien trabajado, es un equipo con mayúsculas, de currantes, de gente que va, que muerde, es muy vertical, tiene muy bien trabajadas las acciones a balón parado y cuida los detalles».

El entrenador del Badajoz advierte que a pesar de que todo el mundo vende al Zamora como una cenicienta, «ya tiene experiencia en situaciones de playoff y tiene jugadores contrastados. Empezando por la portería con Jon Villanueva, pasando por Parra, Nico Delmonte, Álex, Sergio, Carlos, el capitán, referente pasando por el Atlético de Madrid, Burgos, Pontevedra… y el central Piña está con nivel de Segunda División, con una confianza tremenda».

En el Zamora asumen que el Badajoz es el gran favorito, aunque en ningún momento está dispuesto a tirar la toalla. «Son un grupo competitivo y optimizado», dice David Movilla, técnico del conjunto castellano leonés, sobre el Badajoz. Todo esto, más que asustar, motiva al rival de los blanquinegros, porque les permite, aseguran, «afrontar el reto de rendir a un nivel de excelencia máximo que nunca ha alcanzado, tratar de conectarse con su mejor versión» para intentar dar la sorpresa en el Francisco de la Hera.

Badajoz: Kike Royo; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez; Sergi Maestre, Antonio Otegui, Álex Corredera; Jesús Clemente, Dani Aquino y David Concha.

Zamora: Jon Villanueva; Parra, Piña, Crespo, Menéndez; Nico Delmonte, Carlos Ramos; Pedrero, Dani Hernández, Escudero; y Agustín Coscia.

Árbitro: Guzmán Mansilla (Comité Andaluz).

Estadio: Francisco de la Hera.

Hora: Domingo, 20.15 (Canal Extremadura TV).

«A UN PARTIDO TODO PUEDE PASAR", ASEGURA EL TÉCNICO DEL ZAMORA

David Movilla, entrenador del Zamora, elogia al Badajoz. «Tienen una plantilla y un técnico superior al nuestro. Lo digo desde la aceptación pero no desde la resignación. Aceptamos que son mejores pero no nos resignamos y lo afrontamos con rebeldía como hemos afrontado muchos partidos, sabiendo que el rival puede ser superior a ti pero durante 90 minutos estamos abiertos al reto. El objetivo es llegar vivos a los últimos minutos del partido y apurar nuestras opciones».

El técnico explica que su rival ha logrado 54 puntos, «es una proyección a 38 jornadas de 85 puntos, aproximadamente. Tenemos la desventaja de jugar fuera de casa ante una plantilla y un cuerpo técnico extraordinario, con una afición volcada que nos triplicará o cuadriplicará en número…». A su juicio, la ventaja es que no es una temporada regular en la que las diferencias «hubieran sido abismales» sino a un partido «que tenemos la posibilidad de igualarlo”. Y pone como ejemplo que el medio centro indiscutible del campeón Celta B, Diego Barri, «era suplente en el Badajoz. Esto pone en dimensión los futbolistas que tienen ellos».

Movilla había acumulado unos 300 o 400 minutos de imágenes del equipo pacense «y todavía al portero no le habían tirado a gol. Es un equipo que minimiza a los rivales hasta tal punto que hace parecer pequeños a todo un Extremadura, por ejemplo. Tiene dos derrotas, en Mérida en inferioridad numérica durante 45 minutos y contra el Castilla, que juegan seis o siete jugadores no habituales. En condiciones normales no hubieran perdido ningún partido.

El preparador del Zamora dice que «otra desventaja es que tenemos que ganar, el empate les vale a ellos pero eso se lo han ganado en el campo, no es una crítica».