El Cacereño se jugará el ascenso en el Príncipe Felipe. Y esa es la mejor noticia para un equipo que en esta segunda fase de la competición no lo está pasando del todo bien a domicilio, aunque los resultados no han sido del todo malos. Perdió en Navalmoral, en una derrota que hizo que surgieran algunas dudas. Aguantó en Coria con un empate que dejó una sensación positiva en los verdes. Y el lunes sobrevivió en Montijo, sobreponiéndose a la extraña situación que ha vivido el equipo en las últimas semanas. «Todo lo que sea sumar está bien», decía Julio Cobos, en un mensaje que quizás llevaba implícita una segunda lectura, ya que la derrota (que a efectos clasificatorias a estas alturas valía prácticamente lo mismo) hubiese dejado una sensación negativa en el equipo de cara al definitivo choque de este jueves ante el Coria. Y con el empate, al menos, se evita.

«Veníamos con la intención de ganar», añadió el preparador verde, «pero el rival también se jugaba mucho. Por eso creo que nos vamos con buenas sensaciones, sobre todo después de tanto tiempo parados».

El técnico verde cree que los diez días encerrados en casa no han pasado factura física a sus jugadores

Y aunque los diez días encerrados en casa por el covid no iban a ser una excusa, insistió Cobos, al Cacereño en ningún momento se le vio por debajo de su rival en este apartado. «Las ganas y la ilusión por cumplir el objetivo podían suplir cualquier déficit, y así ha sido. El equipo ha hecho un muy buen partido ante un muy buen rival», añadió.

Mejor en el Príncipe Felipe

Los terrenos de juego de reducidas dimensiones y el césped sintético están penalizando a los verdes, que no pueden explotar todo el potencial de sus jugadores. Se vio en Navalmoral, se vio en Montijo, donde al menos sí pudo para el juego directo de los de Juan Marrero. Pero eso se ha acabado esta temporada. El Cacereño se la jugará en casa, ante su gente, en su campo, en su ahora inmaculado césped, donde puede desplegar todo el fútbol de sus jugones. Algunos de ellos, como Teto o Platero, empezaron el partido en Montijo en el banquillo. «Quizás en nuestro campo juegan unos y en este tienen que jugar otros», sentenció Cobos. «Tengo 21 futbolistas y decido poner a los que creo que están en mejores condiciones para ganar este partido».

Para la cita final están todos, ya no hay lesionados. Carlos Andújar jugó sus primeros minutos en la fase de ascenso --y saliendo de titular-- y Javito estuvo en el banquillo y llegó a calentar, aunque no saltó al césped. No juega desde el 22 de noviembre, pero quiere celebrar junto a sus compañeros el ascenso. El Cacereño está a 90 minutos de él. Juega en casa y le vale tanto la victoria como el empate.