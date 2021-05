El Edificio Badajoz Siglo XXI de Ibercaja ha acogido el II Foro ‘Ibercaja Jóvenes y Deporte’, cuyo título en esta ocasión fue ‘La igualdad como motor de desarrollo’ y en el que intervinieron la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Sara Durán, la directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, Sonia Bejarano, la delegada de Área de Personas en la Dirección Territorial de Extremadura y Sur de Ibercaja, Victoria Mera, María Jesús Vega y Estefanía Lima, ex presidenta (2018-2020) y actual capitana de la primera plantilla del Santa Teresa Badajoz CD y Maribel García, jueza Internacional de Atletismo, perteneciente a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Atletismo como Presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad, así como Diputada en el Congreso por la provincia de Badajoz.

En esta cita se debatieron cuestiones como la brecha laboral, acrecentada por la pandemia y que, en palabras de Sara Durán, «ha afectado más a las mujeres, como pasa en todas las crisis, con especial incidencia en sectores feminizados. Las instituciones tenemos la responsabilidad de activar medidas que eliminen las desventajas con las que las mujeres se enfrentan al mercado laboral, redoblando los esfuerzos en este momento». En la misma línea se expresaba Maribel García, que recordaba que «los avances hechos en igualdad han sufrido los efectos colaterales de esta situación, pero desde el Gobierno se han puesto y se pondrán en marcha medidas que tienen como prioridad el que todas las personas podamos salir de esta crisis en igualdad de oportunidades».

García destacó igualmente que «sería incoherente que una sociedad no quisiera aprovechar el 50% de su capital humano, que somos las mujeres. Pero tenemos también que autoconvencernos de que podemos llegar donde nos propongamos y ser capaces de transmitir que la paridad significa más diversidad, y por lo tanto más talento, más riqueza y más recursos». En ese sentido, Victoria Mera subrayaba que «en Ibercaja tenemos el convencimiento de que una empresa en la que la igualdad es real tiene mejores resultados. Por ello también hemos puesto en marcha mecanismos para que el modelo de liderazgo refuerce valores que las mujeres tenemos más interiorizados, como la empatía y una mejor manera de comunicar. Creemos firmemente que es el momento de las mujeres, y eso nos va a llevar a mejorar nuestros equipos de trabajo, convirtiéndonos en palanca clave en este proceso de reeducación social».

La delegada territorial de la entidad bancaria hacía hincapié, del mismo modo, en la necesidad de aplicar medidas encaminadas a la corresponsabilidad y la conciliación que contribuyan a alcanzar la igualdad efectiva, algo que, como recordaba, «se ha acelerado con la covid-19 pero que en Ibercaja veníamos implementando desde hace tiempo, ya que nuestra plantilla actual cuenta con un 47% de mujeres. El liderazgo inspirador que comentaba, ser certificada como empresa ‘Familiarmente responsable’ y nuestro ‘Plan Lidera’, con el que queremos que haya un 40% de mujeres en puestos de dirección en 2022 frente al 30% actual, son las líneas maestras de nuestro plan estratégico en cuestiones de igualdad».

Otra de las cuestiones debatidas en el segundo de los foros que la FJyD e Ibercaja ponen en marcha, fue la situación real en cuanto a igualdad en el mundo del deporte, mostrando la directora gerente de la FJyD, Sonia Bejarano, su pesar por "el diferente trato que los medios de comunicación dan al deporte femenino, al que no otorgan esa visibilidad merecida e igualitaria que sería clave para equiparar, o al menos reducir, la enorme brecha que existe en el sector”. Bejarano remarcaba de la misma forma que “es necesario garantizar las oportunidades de acceso de las mujeres a cualquier posición, luchando contra roles y estereotipos de género, reforzando el lenguaje inclusivo (que tiene más importancia de la que creemos) e impulsando el trabajo desde la base y la formación destinada a mujeres”.

Coincidía con ella María Jesús Vega, quien valoraba que «pese al crecimiento reciente y el apoyo de instituciones y patrocinios privados, temas como el profesionalismo están tardando más de la cuenta en llegar». Esa distinta valoración social de los méritos deportivos de hombres y mujeres debe visibilizarse, como explicaba la máxima responsable de la FJyD, «con nuevas iniciativas y proyectos como los que desarrolla la propia Fundación, tales como los programas ‘Igualdad más deporte’ o el Congreso Deporte, Igualdad y Empresa».

La que fuera presidenta del Santa Teresa Badajoz CD, militante en la máxima categoría femenina del fútbol nacional, recordaba también que «para acceder a puestos directivos las mujeres deben demostrar el doble que los hombres, cuando no debería ser necesario explicar por qué queremos estar ahí». Misma reflexión que hacía Estefanía Lima, que en su experiencia como jugadora ha vivido el proceso de crecimiento de su deporte “escuchando comentarios de todo tipo durante muchos años y luchando para que pudiéramos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que el fútbol masculino”. La capitana del Santa Teresa no olvida que «hay que seguir trabajando por tener la visibilidad social y en medios de comunicación que merecemos, y para que temas como querer ser madre no supongan un conflicto y una desigualdad tan enorme a nivel contractual y deportivo».

Una cuestión, la de la maternidad, con respecto a la cual Maribel García ponía en valor la necesidad de legislar este tipo de situaciones, para que las deportistas no pierdan sus becas o patrocinios si se quedan embarazadas. Legislar, tal como recordaba la jueza internacional de atletismo, como lo hacen la Ley de Igualdad y los distintos Planes de Igualdad que se deben implementar en cualquier ámbito, para garantizar procesos selectivos igualitarios, salarios equiparados, mismas oportunidades y prevención de situaciones de acoso o violencia de género, entre otros asuntos.

La directora general del IJEX se sumaba a esta reflexión, recordando todas las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura en esta materia, contando con una Consejería propia para ello y explicando que «debemos seguir llevando esas ‘gafas violeta’ para que todas las políticas que realicemos se impregnen de igualdad, ya sea en agricultura, turismo, cultura, deporte, etc. Somos conscientes de que esta búsqueda de la igualdad efectiva y empoderamiento de la mujer están en la Agenda 20-30 como uno de los ODS a alcanzar, y por ello trabajamos desde las instituciones regionales, contando por supuesto con la opinión y el trabajo de las personas jóvenes de Extremadura».

El video completo del II Foro ‘Ibercaja Jóvenes y Deporte: la igualdad como motor de desarrollo’ puede verse en el canal de YouTube @FundacionJD.