La cola blanquinegra ya da la vuelta al Nuevo Vivero. En la última noche antes de que a las diez de la mañana de este jueves se abran las taquillas y los abonados puedan adquirir su localidad para el histórico partido del sábado ante el Amorebieta del sábado a las 22.00, la afición rodea el templo blanquinegro.

Al rival lo conoce muy bien el delantero del Badajoz, Gorka Santamaría, cuyo hermano Yosu jugó en el Amorebieta y su hermano gemelo Ander se ha medido durante la temporada a este equipo, en las filas del Portugalete. «El año pasado nos tocó contra el Athletic B y este año contra un equipo que contra todo pronóstico se ha metido en la final trabajando en silencio, poco a poco picando piedra y han llegado hasta la final sin hacer mucho ruido pero con las cosas muy claras».

Gorka lleva siguiendo mucho tiempo al Amorebieta «y mi hermano gemelo ya me ha pasado toda la información de ellos. Será un partido muy disputado, ellos son un bloque muy compacto y duro que defiende muy bien, te juega muy directo, domina bien el juego que hace y es un equipo muy peligroso. Tiene el carácter vasco de que uno por uno no son jugadores tan vistosos pero como colectivo es un bloque muy compacto, con muy pocas brechas en cuanto al once se refiere y seguro que darán mucha guerra y nos pondrán las cosas muy difíciles».

Un peligroso rival

El delantero subraya que se puede pensar que es un equipo que en campos pequeños se puede encontrar cómodo y en campos grandes no se van a adaptar bien, «y es todo lo contrario. Es capaz de competir igual o mejor que en un campo pequeño y eso les vuelve muy peligrosos. Juega muy directo y encima tiene pegada».

Para el jugador del Badajoz, «hacen las cosas muy bien, cometen muy pocos errores y tienen muy claro a lo que juegan. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades al máximo».

Unzueta es uno de sus jugadores «más habilidosos o con más pegada», Míkel Álvaro «tiene buen trato de balón», Iker Seguín «pone centros muy peligrosos» en donde aparece Orozco, «un guerrero que le pondrá las cosas muy difíciles a nuestros centrales. Es un jugador muy duro en todas sus disputas y saca mucho beneficio de los balones aéreos. Y Mikel Álvaro y Unzueta se aprovechan de lo que genera Orozco».

De la victoria ante el Zamora en la que Gorka fue titular, dijo que «fue un día redondo, con el que llevo soñando mucho tiempo y todo salió a pedir de boca. Solo queda un pasito y esperemos que este sábado sea igual o mejor que el anterior. Nos costó un poco entrar en el partido pero después salimos de la primera línea de presión y cuando supimos cómo deshacernos, empezamos a encontrar espacios, llegar y generar mucho peligro».

Gorka hizo una gran labor en el terreno de juego. «Salió todo bien, lo que tenía que hacer lo hice; no anoté pero queda en un segundo plano porque aporto cosas muy interesantes para el equipo».

Del Badajoz, Gorka dice que «la unión de todos nos hace muy fuertes, todos trabajamos, corremos, defendemos, atacamos y es el mayor potencial del grupo».