Preparados para hacer historia tras una temporada de ensueño a la que quieren poner la guinda con el ascenso a Segunda División. Badajoz se juega este sábado (22.00 horas, Nuevo Vivero) regresar a la categoría de plata del fútbol español que disfrutó durante 20 temporadas (53-60, 65-66, 67-68 y 92-03) siendo el club extremeño con más años en el fútbol profesional. El equipo de Fernando Estévez se enfrenta a la Sociedad Deportiva Amorebieta.

El ambiente en la capital pacense es indescriptible, máxima ilusión y semana marcada por las interminables colas en el Nuevo Vivero para conseguir una entrada. El club ha podido vender cerca de 5.000, procedentes de un paquete inicial de 2.700, otro de no vendidas por el Amorebieta de 1.700 y un tercero de 300 facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol que se vendieron anoche. Además, la RFEF también puso ayer algunas a la venta.

El estadio Nuevo Vivero se vistió de gala para la previa con la presencia de los entrenadores y los capitanes. Fernando Estévez declaró que «jugamos ante un muy buen equipo que está aquí por méritos propios, empezamos 102 y quedan 8 y cualquier equipo de la competición tiene nivel y ya vemos lo igualadas que están siendo las eliminatorias».

Estévez conoce a su rival de su época como entrenador del Burgos «y cuando he querido ver algo de juego directo me he ido a ellos porque son un equipo referente y lo hacen muy bien. Están compitiendo a muy buen nivel, en su grupo ha estado toda la liga regular entre los tres primeros, ha terminado a dos puntos de la Real Sociedad B, ha sido capaz de ganar en Santander, a la Real...nos pondrá las cosas difíciles con sus herramientas y pareciéndose a lo que son. Debemos ser nosotros y tratar de minimizar las virtudes del rival y hacer las cosas en las que somos mejores que ellos».

Menos emotividad

El técnico subraya que «todo lo que sea quitar carga emotiva y no traerse miedos y fantasías del pasado es importante. Tenemos que centrarnos en el presente, en la semana y afrontar el partido con normalidad. Ya hay bastante carga externa en el equipo, hemos entrenado bien y queremos seguir siendo nosotros como lo hemos hecho durante todo el año».

El capitán, Guzmán Casaseca, afronta muy ilusionado la final. «Jugar en nuestro estadio es lo que hemos hecho durante el año y estamos contentos. Pero en una final da igual el estadio, los jugadores y todo. Son 90 minutos, tenemos una oportunidad muy bonita e histórica que queremos afrontar con ganas de ser lo que hemos sido durante el año y hacer un buen partido para ganar esta final».

De nuevo interviene Estévez para valorar el camino hasta llegar a la final por el ascenso, «de crecimiento. Nos marcamos un objetivo alto, hemos ido dando pasos pequeños y hemos llegado hasta aquí siempre con humildad, trabajo, nunca sacando pecho y hablando donde tenemos que hablar que es en el terreno de juego. Ese buen trabajo nos ha dado esa posibilidad y estamos con optimismo, confianza, la tranquilidad de haber trabajado bien durante la semana, quitar carga emotiva de qué pasará o dejará de pasar y el presente se llama Amorebieta y comienza a las diez de la noche». Estévez reconoce que «es una oportunidad y vamos a tratar de aprovecharla».

Guzmán ha tratado de transmitir con su experiencia durante la semana, «normalidad y tranquilidad. Llevamos una semana muy buena de trabajo y la tranquilidad que te da hacer bien tu trabajo y ponérselo difícil al míster en el día a día. Seguramente mañana llegará ese cosquilleo pero a día de hoy nos hemos centrado en el trabajo, en el rival, en nosotros...Hemos demostrado muchísima humildad durante todo el año y el equipo es eso. Es muy bonito y es una bendita locura la que estamos viviendo. Me siento un privilegiado de poder vivir y luchar lo que voy a luchar y ojalá pueda brindar a tanta gente ese ansiado ascenso que queremos, sabiendo que será una final muy dura”.

Estévez incide en que «hemos una campaña brillante pase lo que pase en la final» y respecto a quejas desde Amorebieta por el hecho de jugar en Badajoz el partido, el entrenador ironiza diciendo que «a ver si al final vamos a tener que pedir perdón por haber ganado tanto...Estamos aquí por méritos propios y la oportunidad es para los dos equipos. No me gusta jugar el partido fuera del terreno de juego sino sobre el verde, porque somos educados pero no tontos».

Los futbolistas saben que la clave es «ser nosotros, la familia que hemos sido durante el año y aunque hemos sido el mejor de los 102 siempre con humildad, los pies en el suelo y sabiendo que esto era muy largo», explica Guzmán Casaseca, añadiendo que «estoy muy orgulloso de lo que hemos creado: humildad, familia y trabajo. El vestuario lo tenía claro y no ha habido secretos sino mucho trabajo».

El visitante

Íñigo Vélez de Mendizábal, técnico del Amorebieta mostró su ilusión por la eliminatoria. «Es verdad que el Badajoz juega en su estadio porque ha dado la casualidad de que se hace el play-off aquí pero estamos con una ilusión tremenda igual que el mejor de los 102 equipos de Segunda B. Tenemos ganas de que llegue y competir contra ellos de tú a tú. Saldremos a por todas y a ganar el último partido».

El jugador Aimar dice que “es un partido muy bonito de jugar. Somos una plantilla que ya llevamos cierto tiempo, tenemos que ganar sí o sí si queremos ascender. Es un privilegio estar aquí pero tenemos claro que hay opciones y queremos aprovecharlas. Es un partido muy especial.

BADAJOZ: Kike Royo; Dani Fernández, Pablo Vázquez, César Morgado, Tomás Sánchez; Jesús Clemente, Sergi Maestre, Álex Corredera, David Concha; Dani Aquino y Gorka Santamaría.

AMOREBIETA: Míkel Saizar; Aitor Aldalur, Beñat Garro, Aitor Arregui, Jon Irazábal; Íker Bilbao, Gorka Larrucea; Íñigo Orozco, Míkel Álvaro, Íker Seguín; e Iker Unzueta.

ÁRBITRO: Raúl Martín González Francés (Canario).

ESTADIO: Nuevo Vivero.

HORA: 22.00.