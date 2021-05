“Me he encontrado muy bien. Estoy muy agradecido a los aficionados, al club y a la ciudad porque me he sentido cómodo. Ya veremos a ver si estoy aquí el año que viene recogiendo otro trofeo”. Las palabras, en un contexto distendido, corresponden al alero estadounidense Devin Schmidt instantes después de recibir el galardón de mejor jugador del Cáceres ‘Corazón Verdinegro’ elegido en redes sociales a raíz gracias a la iniciativa de Asociación de Aficionados al Baloncesto de Élite de Cáceres.

“Me lo tengo que pensar. Mi mujer vive en Estados Unidos. Si hubiese la posibilidad de que viniese… hay que esperar a este verano y estudiarlo”, incidió, enigmático, cuestionado en el acto por este diario. En el Cáceres saben que ha sido un jugador determinante en el equipo y que su renovación sería un paso adelante para el próximo proyecto. Sin embargo, todo está en el aire y solamente dos jugadores, el escolta Jeff Xavier y el pívot Paco del Águila, tienen asegurada su continuidad por tener contrato en vigor.

El norteamericano exhibía su cercanía en un acto celebrado en la empresa inmobiliaria del presidente del colectivo, Luis Miguel Rubio, que lanzaba un mensaje que iba mucho más allá de la mera recepción de un premio individual del equipo extremeño de la LEB Oro. “Quería agradecer a la directiva por el esfuerzo de poder sacar el equipo en un año complicado por la pandemia. Ya la mera entrega del trofeo a Devin, que ha hecho un temporadón y la afición ha votado, ha merecido la pena”.

“Devin ha tenido muy buena aceptación y le han tenido un aprecio importante. Ha llevado los colores del equipo hasta lo más alto, consiguiendo la salvación, aunque no el postre con el playoff. Estamos orgullosos del equipo”, aseveró. A su lado, Schmidt pensaba cómo no mostrar todas sus cartas. No están marcadas aún.