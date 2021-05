Comienzan los movimientos en el Badajoz de cara a la próxima temporada. El primero en anunciar que no acabó su etapa fue el meta almeriense José Saldaña, que vuelve a su club, el Atlético de Madrid. «Me habéis hecho querer este deporte un poco más de lo mucho que ya lo hacía», dijo.

En la mañana de este miércoles, David Vizcaíno anunciará su marcha como director deportivo del Badajoz para fichar por el Córdoba de Segunda RFEF, una categoría por debajo. La gran temporada que han realizado la mayoría de los jugadores no ha pasado desapercibida para numerosos clubes y los periodistas sitúan en sus informaciones a los jugadores del Badajoz.

En Tenerife dan por hecho el fichaje de Álex Corredera por tres temporadas tras darle el sí al director deportivo Juan Carlos Cordero y hablan del interés también de otros jugadores como Dani Fernández, Tomás, Pablo Vázquez o Sergi Maestre, indica Radio Club Tenerife de la Cadena SER. A Tomás también le sitúan en la órbita del Málaga, según Radio Marca.

La plantilla quiso agradecer al club y a la afición una temporada «fantástica», dice Dani Fernández, explicando que «hay que disfrutar del camino», tienen la conciencia tranquila y «hemos vivido el momento cada día. Mañana vuelve a salir el sol y toca regalarles nuestra mejor sonrisa a la gente que está con nosotros».

EL "PEOR" DÍA DE ROYO / Para el meta Kike Royo el del sábado pasado en el Nuevo Vivero «ha sido el peor día de mi carrera deportiva, os lo puedo asegurar, sólo me queda daros las gracias y estoy seguro que el fútbol os devolverá lo que nos está quitando».

Para el central Pablo Vázquez también fue «el día más duro de mi vida deportiva», entristecido por ver «a tanta gente llorando por no cumplir el objetivo», añadiendo que «el fútbol le debe mucho al Badajoz».

César Morgado escribió que «ahora más que nunca me siento orgulloso de pertenecer a este equipo» y Guzmán Casaseca agradeció el trabajo de todos «y a Joaquín por todo lo que está haciendo en nuestro club», valorando los cuatro años consecutivos de esta segunda etapa. Y Dani Aquino puso que «el fútbol no nos debe nada pero sigamos demostrándole que no nos rendimos».