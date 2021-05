Joaquín Parra ha anunciado este jueves que continuará al menos un año más como presidente del Club Deportivo Badajoz, aunque reconoció que ha habido posibilidades de que abandonarse el barco. "Mi familia no quiere que siga en el fútbol ni muerto. He tenido que reflexionar mucho. He tenido que convencer a mi mujer para que me deje un año más”, comentó en una comparecencia pública para hacer balance de lo sucedido en los últimos días y dar algunas pinceladas sobre el proyecto de la temporada 2021-22.

“Estábamos destrozados tras lo del sábado. Mi familia pidió que no siguiera. No lo merecíamos. Hemos batido todos los récords. Nos faltó la guinda. Lo vamos a intentar otra vez”, comentó, triste por tener la sensación de que "le hemos fallado a la afición y la ciudad. No hemos logrado el objetivo". Según contó, el domingo, tras el 0-1 ante el Amorebieta, "no tenía ganas de nada", pero recibió una llamada del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara: "me animó mucho”. Entre estos mensajes de aliento, según contó, también estuvo el de José Luis Quintana, alcalde de Don Benito. "[Me dijo] que lo que había pasado era un palo para toda la comunidad. Me despertó ilusión escuchar todo esto”.

Parra parece haber cogido fuerzas, pero también pidió más apoyo de distintos estamentos de la ciudad. “Vamos a hacer un tercer proyecto. Si sale bien, bien. Si no, Parra se marcha. Yo vengo a lo grande, a hacer las cosas ambiciosas. Pero ahora necesito más que nunca a los empresarios, a los patrocinadores y la afición”.

"El Badajoz será lo que las instituciones, empresas y aficionados quieran", resumió, poniendo al Villarreal, campeón de la Liga Europa, como ejemplo. "Ese es el proyecto que tenemos que hacer, pero entre todos”, comentó. Anunció que "en breve" sacará la campaña de abondos y que ahora necesita "más socios que nunca".

Respecto a la comparecencia del miércoles del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, dando detalles sobre la concesión del Nuevo Vivero, indicó que "necesito que nos concedan el estadio para hacer un club sostenible y rentable" porque "aquí el que paga es Joaquín Parra”.