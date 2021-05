La Isla de Coria acoge este domingo una de las dos semifinales por el ascenso a Segunda RFEF (19.30 horas), un duelo a partido único donde los celestes reciben al Jerez en busca ambos de un sitio en la final del día 6 de junio. Se juega a todo o nada. No vale fallar. Quien consiga no hacerlo seguirá en la lucha. El que no esté acertado pondrá el punto y final a la temporada.

Le vale al Coria el empate (eso sí, si persiste la igualada tras la prórroga), aunque no son buenos los precedentes en este aspecto. El pasado mes de julio, también en las semifinales por el ascenso (entonces a Segunda División B), le servía empatar ante el Cacereño para meterse en la final. No lo consiguió, dando al traste con su tercer intento de subir a la categoría de bronce del fútbol español.

Quieren los celestes que a la cuarta sea la vencida, aunque en este caso para meterse en la Segunda RFEF, que por el nacimiento de una nueva categoría (Primera RFEF) seguirá siendo la cuarta en el escalafón nacional.

«Será un partido duro, típico de liguilla, donde nosotros intentaremos imponer nuestro juego para no llegar apretados al final», dice Fernando Pino, uno de los goleadores del Coria (cinco tantos esta temporada).

Llega fuerte el equipo que entrena Raimundo Rosa, Rai, repuesto del varapalo de no conseguir el ascenso a la primera. También lo hace el Jerez, un club que ha pasado sin pena ni gloria por la segunda fase de la competición y que encomendaba todo a este playoff, donde de momento ya mostró sus cartas el pasado domingo eliminando al Plasencia con dos goles en la prórroga.

El Jerez ha ganado sus dos últimos partidos, ambos jugando como local

Son los templarios un equipo rocoso, siempre difícil de batir, aunque su rendimiento baja cuando juega a domicilio. Eso no les resta un ápice de peligro. Avisaron que sus bazas estaban en el playoff y están cumpliendo. En casa los celestes son un equipo seguro, aunque curiosamente han perdido más en La Isla (2) que fuera (1).

De todas formas, tanto locales como visitantes saben que en este tipo de partidos no sirven las estadísticas anteriores. Tampoco el 0-3 que se llevó el Jerez de su última visita a La Isla, el 1 de mayo. «El del domingo va a ser un partido diferente», decía a principios de semana Jesús Manibardo, director deportivo del Coria, que avisaba de otro peligro de los templarios: «Vendrán muy motivados y sin nada que perder».

La Isla, donde se espera un gran ambiente, será un factor clave. Lo pedía Chema Martín tras empatar en el Príncipe Felipe («tiene que se una caldera») y lo han seguido repitiendo a lo largo de esta semana. No habrá afición visitante por cuestiones por el cierre perimetral que sufre Jerez de los Caballeros.