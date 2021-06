El fútbol moderno nos ha dejado muchas proezas recientemente. La del Amorebieta, sin ir más lejos, ha sido una de ellas. Pero hace 25 años, un 2 de junio de 1996, el CF Extremadura escribió con letras doradas una de las páginas más brillantes del fútbol nacional: el ascenso a Primera División del pueblo de Almendralejo. Desde entonces, la ciudad ha estado siempre en el mapa nacional y el fútbol supuso un punto de crecimiento en todos los sectores. Los más entendidos dicen que aquel ascenso a Primera División ha sido el mayor acontecimiento de la capital de Tierra de Barros en el último siglo. Es para creerlo.

«Aquello fue una locura. Ese ascenso nos marcó a todos, pero sin duda, marcó a un pueblo como Almendralejo para siempre». Las palabras son de Manuel Mosquera, hoy entrenador del Extremadura UD (heredero azulgrana) y por entonces goleador de aquel histórico CF Extremadura. Todavía se estremece al recordar esa gesta y más sabiendo que un cuarto de siglo después sigue trabajando al lado de Pedro José y Pepe Tirado, otros dos abanderados del milagro.

El gol de Pepe Tirado en el Carlos Belmonte de Albacete mandó a la gloria al Extremadura en el descuento de aquel partido. «Yo siempre digo que aquel gol fue importante, pero el más importante fue el de Manuel en la ida, que realmente es el que nos daba el ascenso». Y es que el Extremadura había ganado tres días antes al Albacete en el Francisco de la Hera por 1-0 con gol del gallego. En la vuelta, tras casi 30 córners en contra y un fusilamiento del Albacete sobre la portería azulgrana, Tirado hizo el golazo de falta directa en el único tiro del CF Extremadura aquella noche en Albacete. «Fue un milagro, pero también te digo que todos estábamos convencidos de que podíamos lograrlo», señala Paco Amador, el portero.

Una familia

Los héroes de aquel ascenso coinciden todos en una misma expresión:«más que un equipo, éramos una familia». Lo piensa Pedro José, el eterno capitán de aquel equipo, pero realmente todos estaban en la misma sintonía. Hace cinco años, muchos de ellos se volvieron a reencontrar en un partido homenaje por el 20 aniversario. Acudieron jugadores como Amador, Abadal, Padilla, José Canario, Cortés, Manolo Peña o Félix Carvallo, quien confiesa tajantemente que «para todos nosotros, estoy convencido, ha sido lo mejor que nos ha pasado en nuestras carreras deportivas. No fue un ascenso cualquiera, fue un ascenso en mayúsculas. El triunfo de un pueblo y un equipo modesto de verdad».

Aquel club estaba presidido por Pedro Nieto, quien por cuestiones personales no ha querido hacer en los últimos años declaraciones de la gesta. «Ya sabéis que no me gustan los homenajes», ha dejado caer en alguna ocasión. Lo cierto es que consiguió gestar un equipo capaz de derribar murallas y organizado por el orden y la valentía de Iosu Ortuondo, un técnico de la escuela vasca que imprimió raza y carácter al equipo. «Aquello fue la culminación de una época magnífica porque el Extremadura venía de muy abajo y era muy difícil llegar. Es verdad que luego se volvió a subir, pero no era lo mismo porque ya había jugadores de Primera y Segunda. Tuvo un valor incalculable. El 2 de junio es una fecha dorada. Pasé unos años muy felices en Almendralejo», confiesa Ortuondo.

El CF Extremadura desaparecería después y daría paso al Extremadura UD. Pero la memoria no olvidará nunca el 2 de junio del 96. 25 años del milagro.