Para Gerardo Hierro Parro (Torrecilla de los Ángeles, Cáceres, 2 de julio de 1948) estar presente el sábado en el estadio La Isla de Coria será especial. El Diocesano, el club que él creó junto a amigos como José Luis Mohedano, se jugará el ascenso a Segunda RFEF, una opción que ni en los mejores sueños de cualquier integrante de la familia colegial se hubiera imaginado hace muy poco tiempo. Con él empezó todo, piensan en un entorno de un colegio en el que destacaron futbolistas internacionales como Manolo o Javi Sánchez, aunque también otros que cita el protagonista, como Félix Martín, que vieron en el fútbol un factor pasional diferente.

Gane o pierda, el que ha sido presidente durante más de 40 años de la entidad estará feliz. “Esto lo estoy viviendo con una alegría inmensa, es muy gratificante”, dice a este diario. “Yo lo que veo es que estos de ahora están más preparados, es muy diferente a lo nuestro, táctica y técnicamente son mejores”, dice sobre los técnicos y jugadores en el contexto de ese perfil humilde y señorial que siempre ha caracterizado su comportamiento. “Antes se iba a jugar al balón y había alguno un poco mejor que el resto que resolvía. Ahora lo que se hace es jugar al fútbol”, apunta alguien que no ha querido ser presidente de honor del club. “Esos son papelineos que a mí nunca me han gustado, aunque muchos me siguen llamando presi por la calle”, agrega distendido.

Gerardo Hierro, fiel a su estilo, ni siquiera quiere comparar este fenómeno actual del equipo en Tercera y con posibilidades de ascenso con los ocho años consecutivos en la élite del fútbol juvenil, también con Adolfo Senso como entrenador. “Aquello también fue una satisfacción personal importante, aunque era un ámbito más cerrado. Ahora lo mejor es que hay mucha gente interesada en el Diocesano. A la ciudad le importa lo que se hace en el club”, explica con orgullo al que, confiesa, lo que más le interesa a nivel emocional es conservar el carnet de simpatizante número uno.

“Quizá al Diocesano lo sienta más que los demás por ser como un hijo mío, pero yo a esto no le he dado mayor importancia”. El club, insiste, está en muy buenas manos con la directiva de Alfonso Abreu al mando consolidando un proyecto de presente mirando al futuro. ¿Conviene al club ascender? “No lo sé. Económicamente sería complicado, supongo, aunque en lo deportivo estoy seguro que sí porque hay mucha gente que quiere jugar en el Diocesano y se ofrece”. Habría dificultades por el campo de fútbol, “a pesar del esfuerzo que se está haciendo con la ampliación de Pinilla por parte del ayuntamiento”.

Gerardo Hierro, con él empezó todo. El sábado vivirá un día diferente, y todo ello desde el respeto más absoluto. “Son gente fantástica, Ismael, David López, Iván, a Deme le conocí menos porque estuvo solamente un año”, dice sobre rivales con pasado rojillo. En Coria, en cuyo seminario recuerda que estudió, espera ganar el sábado un caballero colegial. Y si no ocurre así, se volverá con sus valores a su domicilio cacereño tan contento. Es, como dice alguien tan querido por él como Miguel Ángel Ávila, "el escudo" del Dioce, al igual que su inseparable Mohedano.