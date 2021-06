Francisco Peña Romero (Jerez de los Caballeros, 1978) es historia del fútbol extremeño. A sus 42 años acaba de lograr el octavo ascenso de su carrera deportiva en las filas del Intercity de San Juan de Alicante, a Segunda RFEF. El lateral izquierdo sigue disfrutando del fútbol después de vivir experiencias únicas como enfrentarse a Leo Messi en su debut en el Barcelona ante el Albacete Balompié (04-05) o lograr tres ascensos a Primera División: Albacete (02-03), Real Murcia (06-07) y Hércules (09-10), club en el que superó los 300 partidos en nueve temporadas.

«Es un ansiado ascenso que todos queríamos desde que el proyecto se puso en marcha y estoy contento por conseguir el objetivo», declara Paco Peña para añadir que «cuando uno va cumpliendo años parece que se tiene que cuidar un poco más y todo lo marca la estabilidad, la familiar, de estar en un sitio que ellos quieren que estés, te sientes valorado y eso ayuda a que salgan las cosas bien. Es un proyecto para ascender cada año y me cuido al máximo».

Paco Peña subraya que se siente muy involucrado con el Intercity, «un club muy ambicioso con unas expectativas muy buenas, que cuida muy bien a la cantera, quiere hacer una Ciudad Deportiva y dentro de sus limitaciones quiere profesionalizarse lo máximo posible. Llevamos tres ascensos en cuatro años, subiendo en todos menos en el año pasado por el tema del Covid y el formato que se hizo para ascender, que fue raro».

Ocho ascensos

El defensa extremeño lleva ocho ascensos en su carrera. «Te quedan muchas cosas pero la satisfacción de ascender, los amigos, el nivel económico… Uno mira más el tema deportivo que es para lo que trabaja. Para los que somos amantes de este deporte, ascender y conseguir los objetivos que se propone un club es de las cosas más bonitas».

De sus tres ascensos a la máxima categoría, explica que «mi meta era jugar en Primera y por suerte pude hacerlo en cuatro años porque con el Albacete nos mantuvimos ese año. Son ascensos que se celebran con mucha euforia porque tienes una ciudad detrás y peleas por los objetivos pero estos ascensos más humildes también se disfrutan mucho. Este ascenso era muy ansiado, ha sido supercomplicado y más cuando te involucras tanto en un club. A la vez la satisfacción es mucho mayor y estoy superorgulloso y contento de haber subido con el Intercity».

Peña, con 128 partidos en Primera División, argumenta que «siempre intenté dar el máximo en cada equipo. Voy cumpliendo años pero esas ganas de jugar, esa ilusión, ese día a día en el vestuario que es de las cosas más importantes, las bromas por la mañana con los compañeros… no solo no las he perdido sino que tengo más ganas aún. El día a día y el entrenar hace que me guste mucho más el fútbol y disfruto de cada momento sabiendo que cada año puede ser el último».

Y el entrenamiento invisible, «cuidarte, comer, descansar, tener una estabilidad emocional… influye en tu carrera. Es la base de lo que me han inculcado desde pequeño y lo llevo bien además de que me guste. Estoy de vacaciones y sigo haciendo las mismas cosas con compañeros y amigos y a la hora de comer sigo con las mismas rutinas que durante la liga. Te puedes pasar algún fin de semana que es normal y apetece, pero mi rutina es la misma y como lo mismo que intento darle a mis hijas y todo super sano».

La leyenda extremeña recuerda que el primer gol de Messi con el Barça en Primera (1 de mayo de 2005) fue ante su equipo: «Leo debuta contra el Albacete y marca dos goles, uno que se lo anulan y es calcado al segundo con la misma vaselina al portero. Cuando estás ahí y ves que sale un crío de la cantera y lo suben al primer equipo tienes que pensar que para poder debutar en el Barça tienes que ser muy bueno. El club no se equivocó, le dio la oportunidad en el mejor momento y ha sido un placer poder disputar partidos contra él».

Sexto campus

Siempre está muy cerca de su tierra extremeña y del 28 de junio al 2 de julio llevará a cabo la sexta edición del campus que lleva su nombre en Jerez de los Caballeros. «Es un privilegio poder hacer el campus en mi pueblo y cuando me preguntan de dónde soy, siempre digo de Jerez de los Caballeros. Estoy orgulloso de celebrar el campus ahí, de tener la ayuda del ayuntamiento y las casas comerciales y de tener detrás a gente que trabaja en el día a día como mi hermano y otro compañero. Es un orgullo celebrar el campus año tras año donde yo nací y de donde me considero. Estoy deseando que lleguen esos días para disfrutarlo y vivir una buena experiencia que cada año te sorprende».