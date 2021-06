“Agradecer a Francis Bordallo que se sume a este proyecto, que este año será ambicioso y bonito”. El presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez, trasladaba este mensaje de bienvenida al nuevo director deportivo verde en su presentación en el Príncipe Felipe, este jueves, augurando que “sumará mucho”. Bordallo recogió el guante lanzado por el empresario, con el que está trabajando ya “desde el minuto 1” para elaborar una plantilla en la que permanecerá “aproximadamente el 50 por ciento” de jugadores que ha logrado el ascenso a Segunda RFEF. Y ello, bajo la intención de “competir bien” con un presupuesto “acorde a la categoría”, apuntó.

Bordallo no dudó un ápice en sus primeras impresiones como mano derecha de Julio Cobos, el entrenador y amigo con el que ya construyó un Villanovense competitivo, y excepto en cuestiones económicas y de nombres de fichajes, mostró tener claro su trabajo y ambiciones, que no son pocas, pero sí diseñadas desde la prudencia. “Espero corresponder la confianza que habéis depositado en mí con trabajo, dedicación, entrega y con la ilusión que me habéis mostrado”, dijo.

Con la idea de planificar y consensuar con el entrenador la confección de la plantilla, el nuevo director deportivo asumió que esa tarea ya la está llevando a cabo. “Vengo también a ayudar a que a la plantilla no le haga falta de nada”, dijo antes de ser preguntado por si le ha contratado Julio Cobos o el club. “A mí me ha fichado el Cacereño, no Julio Cobos”, apuntó. Bordallo aseguró que el CPC es un club “que inspira ilusión, crecimiento y estos últimos años una estabilidad que le hacía falta para que en lo deportivo todo funcione”.

Cuestionado por los jugadores ya anunciados y su continuidad (Bernabé, Jorge Barba, Marvin y Rubén Sánchez) el flamante director deportivo dijo que todos ya tenían un año más de contrato, “pero ello no quiere decir que todos los que tienen año de contrato vayan a continuar”. En este sentido, comentó que “estoy hablando con todos, con renovados, no renovados, con bajas y no bajas, y eso es lo primero que estoy haciendo, y todo ello se irá anunciando”.

“La idea es que se quede un 50 por ciento, el otro 50 por ciento serán incorporaciones que den ese salto de calidad que ha dado el club de categoría y que hace falta para afrontar esta categoría”. No quiso especificar posiciones concretas (“ahora es difícil decir”), pero sí subrayó que “lo que sí he notado es que el club se ha quedado un poco corto de sub-23” y que “quizá sí será ese el primer mercado que haya que abordar porque hay muy pocos. Esa es una faceta importante”.

Bordallo reflexionó sobre la magnitud del proyecto y ese ascenso a Primera RFEF que ya se ha apuntado como objetivo. “Para que se dé, además de ambicioso, hay que ser realista, son dos cosas que hay que intentar promover. Hay que promover la ambición y el realismo. Esto es deporte y en el deporte el afán de superación y las ganas de conseguir el máximo, de irte superando a ti mismo, es intrínseco. El Cacereño tiene que tener esa mentalidad. El realismo es igual de importante o más desde el punto de vista del respeto y de la humildad, sobre todo por los rivales que vamos a tener”.

Sobre ello, abundó que el directivo Juan Miguel Olmeda le mostró los posibles rivales “y vi al Ejido, vi al Murcia, vi al Córdoba, a los filiales del Granada, los cuatro extremeños, además del que suba el sábado y nosotros y sinceramente, hay que ir dando pasos firmes, que no nos falte ambición porque será muy complicado. Equipos buenos los va a haber en el grupo que nos toque, no tengo preferencia, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de nosotros mismos, de hacer las cosas bien y hacer la mejor plantilla posible”.

“No es fácil”, dijo al ser preguntado sobre su idea del éxito en la confección de plantillas y en concreto la del Villanovense. “El año pasado renovamos a mucha gente del ascenso, y había menos camino. Cuanto más decisiones tengas que tomar, más posibilidades hay de confundirte. Eso es matemático. Una de mis misiones es equivocarme lo menos posible. ¿Que habrá alguna equivocación? Pues seguramente, pero también es seguro que intentaremos que sean las menos posibles”. En este sentido, insistió en que primero hay que trabajar en las renovaciones que los nuevos fichajes tendrán que esperar, “aunque nos van entrando cosas y también vas valorando”.

Bordallo, que no quiso hablar de presupuestos ni sus cifras “porque no estoy autorizado a hablar de ello; si quiere hacerlo el presidente…”, acotó, y manifestó que se ceñirá a ese presupuesto “porque así se ponen las bases de la fiabilidad del rendimiento deportivo” y que está “contento” con él. “Vamos a competir bien con él”, afirmó, antes de apuntar que clubs como el Córdoba contarán con “un disparate de presupuesto” nada comparable con el que tendrán, “con todos mis respetos, el Coria o el Diocesano, el que suba”.

La próxima semana habrá reunión para conocerse cómo serán las condiciones de la competición y los grupos. Y ello será “importante” para tomar algunas decisiones para la plantilla, recalcó Bordallo sobre el césped de un Príncipe Felipe al que ensalzó. “Llevo muchos años viniendo aquí y parece otro”, dijo ante la sonrisa cómplice del presidente.