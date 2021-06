Luismi Álvarez no seguirá entrenando a la UP Plasencia. El club ha anunciado este martes a través de las redes sociales que las negociaciones no han fructificado y que el cuerpo técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada.

Luismi ha entrenado a la UPP durante tres campañas. En la primera luchó por el playoff hasta la última jornada a pesar de los problemas económicos que hicieron que muchos jugadores se fueran a mitad de temporada. En la segunda, la 2019-2020, interrumpida por la pandemia, hizo buenos números tras coger el equipo en navidades tras la destitución de Dani Simón. La última se metió en el playoff de ascenso, perdiendo en cuartos de final ante el Jerez.

La Junta Directiva trabaja ya «en la confección de la nueva estructura deportiva y en breve comunicaremos las personas que la formarán», asegura en un comunicado.

Cambio también en Calamonte

También busca nuevo entrenador el Calamonte tras la marcha de Alberto Ortiz, que había dirigido al equipo durante tres temporadas. Mientras tanto, el Arroyo, que el lunes anunció la continuidad de Miguel Ángel Ávila, ya tiene a su primer jugador para la campaña 2021-2022 tras renovar a su capitán, Asier Ignacio.