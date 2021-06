Empieza a haber movimientos alrededor del Cáceres Patrimonio de la Humanidad de cara a la próxima temporada. Se sabe ya con toda seguridad que uno de los ayudantes de Roberto Blanco las dos últimas temporadas, Armando Gómez, no continuará en esa función en la 2021-22, buscando nuevos retos en su carrera. Gómez ha ejercido paralelamente de técnico del Torta del Casar Extremadura, el filial verdinegro en la Liga EBA.

No hay información oficial al respecto todavía, pero ya ha sido confirmada por el protagonista a sus personas más cercanas en Cáceres. Todo hace indicar que no seguir ha sido decisión suya. Hace unas semanas, en declaraciones a este periódico, se mostraba satisfecho de su labor en estos dos años en el club, pero dejaba la puerta abierta a lo que pudiese suceder en el futuro. El Cáceres estaba satisfecho de su trabajo al compatibilizar dos puestos muy diferentes, con el esfuerzo que suponía a menudo, pero no ha conseguido retenerle. Particularmente ha tenido muy buena conexión con Roberto Blanco, que siempre se ha deshecho en elogios hacia su labor.

Ahora está la misión de sustituir a Gómez. Dando por hecha la continuidad de Blanco, también se puede pensar que otro de los ayudantes, un 'hombre de la casa' como Javier Salas, también seguirá, pero es probable que se añada otro entrenador al grupo de trabajo.