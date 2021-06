El Mérida ha presentado a Juan García como su nuevo entrenador y éste ha marcado las líneas maestras de cómo va a ser su Mérida: «Lo tenemos muy claro: muy intenso, muy entregado. En el Romano intentaremos llevar la iniciativa, someter al rival. Estar levantando a la afición del asiento en cada jugada. El esfuerzo, el trabajo y la entrega van a ser innegociables. Aquí no va a haber ninguna figura que no corra. El equipo tiene que emocionar y vamos a trabajar a diario para que eso cale y se traduzca en el césped».

El director deportivo, Ander Garitano, presente en el acto, reconocía que se habían decantado por Juan García por «su método de trabajo y por el hecho de que sea extremeño, lo que le hace ser un gran conocedor de equipos y jugadores de la zona». Con respecto a la metodología del técnico, Juan García (Badajoz, 1976) afirma que se basa en «intentar hacer partícipe a todo el mundo. Busco rodearme de compañeros que sean muy buenos en su parcela. Soy un entrenador cercano, que hago sentir a gusto a los jugadores porque así será mejor el rendimiento. Esta es una de las claves por las que mis equipos se identifican tanto en el esfuerzo, el trabajo, en la solidaridad y el compromiso dentro del vestuario, porque se genera un buen ambiente y un clima de familia para un objetivo común, y no nos olvidamos de una parte importante que es la afición». En este sentido, el entrenador sabe que «tenemos que hacer que sea el jugador número 12, porque yo lo he sufrido como visitante y sé que es verdad cuando el Romano ruge y cuando hay salidas en las que te acompaña muchísima afición, te llevan en volandas. Yo lo he vivido en un desplazamiento a Zafra, siendo entrenador local. El Municipal de Zafra se llenó de gente de Mérida y era impresionante como sentías que la gente apoyaba a su equipo».

La manera de trabajar y el modelo de juego suele ser la seña de identidad de un entrenador. Sin embargo, «no hay que ser papistas», es decir, «tenemos que adaptarnos a los futbolistas que tengamos para sacarles el máximo rendimiento».

Dejarse el alma

A nivel personal, «es el mayor reto de mi vida deportiva. Vengo del barro. No estoy aquí sentado por casualidad, me ha costado muchísimo llegar. Es la oportunidad que he estado buscando siempre, por lo tanto, lo voy a sentir y me voy a dejar el alma en cada minuto de trabajo».

Una vez acabada la pasada temporada, el nuevo entrenador romano pasó varias semanas de incertidumbre porque no recibía ofertas, pero «en las dos ultimas semanas, empezaron a llegar, hasta que me llegó la mejor. Cuando llegó el Mérida no podía rechazar la opción, sobre todo me ilusioné muchísimo. Cuando te llega un reto como este, se te pone el pelo de punta. Cuando vine a firmar el contrato y me enseñaron las instalaciones, recuerdo que uno de mis ídolos de pequeño era Juanito, y he visto la placa que hay en el estadio, siento que tengo una responsabilidad muy grande y tengo que hacerlo bien, y eso depende de mí. Mi sueño se está convirtiendo en realidad». Juan García también quiso hacerle un guiño a la cantera: «Quiero estar muy cerca de la cantera, que me sientan, que vean que son importantes».

Por su parte, Garitano dejó claro que el objetivo de la temporada es «ascender a Primera RFEF» y, con respecto a la configuración de la plantilla, explicaba que van a intentar renovar a otros seis o siete futbolistas más: «Tuve dos reuniones con ellos antes de vacaciones. Son futbolistas de enorme nivel que están recibiendo propuestas de otros, la mayoría de Primera [RFEF], no es fácil renovarles, pero con más de uno tengo la sensación de que, por el trato del club y la acogida de la afición, si no les llega una propuesta importante de Primera, van a renovar. Pero somos conscientes de que, dentro de ellos, hay dos o tres que tienen mucho nivel».

El equipo arrancará la pretemporada seis semanas antes del inicio de la competición, fecha que aún se desconoce.