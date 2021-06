Miguel Benavides en sub-23 y Tamara Sánchez en élite mujeres, ambos del Extremadura-Ecopilas, han acabado en cuarta posición en el Desafío Dama Roja disputado este domingo en Ramales de la Victoria (Cantabria). Peor suerte corrió Manu Cordero, que no pudo terminar la prueba debido a una caída que le obligó a abandonar.

Benavides partía como uno de los favoritos incluso para poder auparse hasta la primera plaza de la clasificación general. Solo 5 puntos le separaban de José Sánchez, líder. El de Badajoz dejó hacer a su gran rival, olvidándose un poco del resto de la prueba, “mi carrera era otra. Debía marcar a Sánchez que defendía el maillot de líder e intentar atacarle en mi terreno que era la parte final tan dura del recorrido que se hizo aún más dura por las altas temperaturas”, afirmaba Benavides. Y así iban las cosas hasta que una rotura de llanta en el kilómetro 25 daba al traste con las opciones del pacense. Más de 40 minutos de retraso acumuló hasta que pudo llegar a zona técnica y reparar. Tocaba remar contracorriente. El biker pacense logró una espectacular remontada para poder concluir en cuarta posición y sumar esos valiosos 140 puntos que aún le mantienen en segunda plaza de la general. Queda mucho Open y tras lo sucedido este domingo nada está perdido.

Tamara Sánchez retomaba la competición y debutaba en este Open con una buena cuarta plaza. “Ha sido muy dura y en chicas ha habido un montón de abandonos pero estoy contenta por poder haber podido terminarla y sumar mis primeros puntos en esta competición que espero que no sean los últimos, hay mucho en juego aún”.

El peor de todos los resultados se lo llevaba Manu Cordero y no precisamente por no haber podido finalizar su periplo en el Desafío Dama Roja. “Una caída tonta en un sitio tampoco muy complicado me ha fastidiado bien este Open. Hemos salido de un sendero y había grava suelta donde se me ha ido la bicicleta por completo….tortazo y al suelo con el codo, pierna y cadera como paragolpes. Tengo la cadera inflamada y tres puntos de sutura en el codo. No me quedó más remedio que abandonar, ¡qué pena!”, se lamentaba el de Llerena, que lejos de tirar la toalla ya está pensando en recuperarse para volver a correr.