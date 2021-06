Fichaje estrella en el Arroyo. El club que preside Emilio Pajares ha anunciado este martes la contratación del polivalente y experimentado Aarón Fernández, procedente de la UP Plasencia. El futbolista catalán acumula un largo recorrido en el fútbol extremeño, ya que fue referencia en el Cacereño y pasó después por el Moralo antes de cumplir su segunda etapa en la entidad placentina.

Aarón Fernández Sorroche (Tarragona, 8 de mayo de 1985) ha sido uno de los futbolistas más relevantes de la categoría, y no solamente por su facilidad para ver puerta, sino por su liderazgo en los equipos en los que ha militado. Y con ese papel llegará también al cuadro que entrenará, un año más, Miguel Ángel Ávila.

Formado en la cantera del Real Madrid, lleva la friolera de 20 años siendo un profesional del fútbol, algo de lo que se ha jactado siempre. «No me he puesto a pensar el tiempo que me queda, sino en disfrutar y poder ayudar a los más jóvenes», expresó el centrocampista-delantero en declaraciones a este periódico el 8 de abril del pasado año, cuando militaba entonces en el Moralo.

El Arroyo da de este modo un paso importante en la confección de su plantilla. Ya han renovado Ángel Giraldo, David Gallego, Isaac Vizcaíno, Dani Ollero y también el capitán, Asier.