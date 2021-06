Juanma Pavón ya ha aterrizado en Villanueva de la Serena. Este miércoles fue presentado en la sede del Villanovense como nuevo entrenador del club verde para la temporada 2021-2022. Entre los titulares que deja su comparecencia, el técnico anticipa que es partidario de una preparación de seis semanas en pretemporada. Por tanto, y habida cuenta de que la competición liguera puede comenzar el 15 o el 22 de agosto, el inicio del trabajo del plantel serón se establece en los primeros días de julio.

El flamante director deportivo del Villanovense, Pepe Cuevas, hizo de maestro de ceremonia de la puesta de largo de Pavón al frente del banquillo serón, con posado fotográfico con la camiseta verde incluido.

Los primeros elogios de Pavón fueron para la entidad. «Es un club muy estable y es un ejemplo para muchos equipos. Eso me ha llamado mucho la atención. He valorado mucho el interés que ha puesto Pepe en hacer un equipo competitivo entre los dos».

Una de las preguntas que más pueden hacerse los seguidores de Villanueva de la Serena es cómo va a ser el Villanovense de Juanma Pavón sobre el césped. «Creo que va en consonancia con la historia de este club. Me gusta buscar el equilibrio entre faceta defensiva y ofensiva y mis equipos suelen ser muy competitivos; no dar nunca un partido por perdido e ir siempre a ganar. Hay que ir paso a paso y el presente inmediato es la pretemporada para una categoría nueva en la que debemos mantener la categoría y estar lo más alto posible», avanzó el nuevo técnico.

Preguntado por la configuración de la nueva plantilla, Juanma Pavón buscó en sus palabras la complicidad de Pepe Cuevas. «Principalmente trabajaremos con lo que vaya diciendo Pepe. Creo que hay jugadores interesantes en la plantilla, sobre todo los más jóvenes. Hay que ver aún las opciones de los que se puedan quedar y hay que ser conscientes del presupuesto del club y entender también a futbolistas que quieran buscar otra salida».

Habiendo forjado su trayectoria como entrenador sobre todo en equipos filiales, Pavón deja claro también del valor que da a la cantera y en ese sentido ha desvelado que ya han hablado Pepe Cuevas y él que «tenemos que mirar al juvenil de División de Honor, La Cruz Villanovense y algunos de sus jugadores harán la pretemporada con nosotros. Para ello nos reuniremos antes con los técnicos de la cantera y quiero que sea un inicio, siendo conscientes de que es un proceso largo y no se puede hacer de la noche a la mañana para no provocar ansiedad en futbolistas de la cantera, pero sí que conozcan la forma de entrenar y personalmente no me va a temblar el pulso a la hora de incorporar a algún jugador de la cantera al primer equipo».