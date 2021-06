El Real Madrid será el último visitante de la temporada para el Civitas Santa Teresa Badajoz, este domingo a las 12.00 horas en El Vivero, con aforo al 75 por ciento, entrada gratuita para los abonados y la opción de conseguir entradas al precio de 15 euros en la web del club.

Tras la confirmación del descenso a Reto Iberdrola después de la goleada sufrida ante el Rayo Vallecano, las extremeñas afrontan la trigésimo tercera jornada liguera con la ambición de acabar la temporada de la mejor manera posible, buscando la victoria para despedir este año tan complicado ante la afición.

Las de Juan Carlos Antúnez no lo tendrán fácil, pues se enfrentan a un rival que busca certificar su segunda posición en la tabla para acceder la próxima temporada de manera directa a la máxima competición europea.

El partido de la primera vuelta en la Ciudad Deportiva Real Madrid se decidió en el último minuto del añadido con un remate de cabeza que puso el 1-0 definitivo, tras un gran partido de las pacenses, que no lograron puntuar por muy poco.

Antúnez, técnico del Santa Teresa, asegura que «despedirnos de nuestra afición en casa ante un súper equipo llama mucho la atención y son esas cosas que te llevas de este magnífico campeonato que hemos vivido. Esperemos que la afición disfrute de un buen partido».

El entrenador pacense dice que «venimos del palo psicológico de descender, aunque ya han pasado 15 días, de una semana que no se ha entrenado y es difícil meter en cintura a las jugadoras en el aspecto de competir y mentalizarse. La motivación del rival que es, el último partido en casa mío y de muchas jugadoras e incidiremos en lo emocional y personal para buscar la motivación en una situación atípica».

Semana de vacaciones

Antúnez expone que el club ha dado una semana de vacaciones al equipo en plena competición, aunque ya se haya descendido. «Las cosas no se han hecho bien y el motivo lo desconozco. Dar una semana de vacaciones en medio del campeonato ¿se hubiese dado si tuviéramos opciones? La respuesta es no y no está bien hacer esto de un día para otro. Me ha sentado mal porque no se ha contado conmigo para estas vacaciones, que soy el entrenador y por contrato pone que las tengo que dar… no me ha sentado bien ni a mí ni a la mayor parte de la plantilla. Afecta porque parar a estas alturas de campeonato una semana entera y dar vacaciones a las jugadoras, no son dos o tres días de descanso sino ocho días en los que no se ha hecho nada. Ahora no puedes cargar en estos días de trabajo físico para el equipo. No es lo mismo quedar último o el cuarto por la cola, pero es muy difícil».

Juan Carlos Antúnez se ve fuera del equipo la próxima temporada. «Me veo totalmente fuera», expone, para argumentar que «a nivel contractual el club no ha hablado conmigo desde enero que me propuso otro cargo y con otras condiciones que no me parecieron lógicas ni normales, que no me interesaban ni eran de mi agrado. Desde entonces no tengo proposición del club. Para mí es el último partido en casa y a disfrutarlo».