El ciclismo no entiende ni de pandemias, ni de inclemencias meteorológicas (el dios Eolo rugió en todos los tramos de ascenso), sino de ganas de rodar y disfrutar y fue lo que un año más, gracias a la Sociedad emeritense Amigos del Ciclismo y Guillén Sport, deleitó las pupilas y las entrañas con el tiovivo de colores del centenar largo de corredores de todas las categorías procedentes de distintos rincones de la geografía nacional e internacional, con vecinos portugueses.

Con el astro rey en todo su fulgor, 24 grados y ligero viento suroeste que frenó al subir, comenzaba el desfile en la avenida Luis Ramallo. Abrieron fuego los futuros ases del pedal, capitaneados por la benjamina de 4 abriles, la placentina Lara Cruz (Gr-100 MTB) y 15 más en categoría promesas, que recorrieron 920 mts, con triunfo por apenas un tubular de Alejandro Benítez (Quintana Natural), que dejó con la miel en las calas a Sergio González (GR-100).

Los pequeños

Los principiantes dieron dos vueltas con el vuelo ganador en solitario de Alejandro Cruz (Gr-100 MTB). En categoría alevín, nada más partir, el cacereño Miguel Ángel Gómez (Cáceres Bike) enchufó el 46x16 y coronó su fuga en solitario. En féminas, Ana Lospitao demarró fácil secundada por Elena Martínez. La emoción y el ritmo iban in crescendo con los cadetes y junior que hacían como el resto del pelotón, el circuito grande de 3.05 kms. Iker Pérez (GR-100 MTB) impuso su clase y golpe de pedal a más de 36 kms/h de media en los 24 kms recorridos en junior y Pablo Lospitao era el capo en cadetes.

El sol se iba poniendo y las chispas saltaban con el desfile de calas de los más ‘maduritos’ (no de edad...).

Reencuentro en el corte de cintas con veteranos del pedal, como los hermanos calabazones Sánchez Cidoncha (Daniel, Pedro y Javier), o habituales en los podios como el huracán nazarí de la calle Recogidas, Antonio Pablo Moleón, o los hispalenses Alberto Contreras (Bicis Rodríguez), José Luis Orellana o Pablo Sanz. Partía la prueba, a lo largo de 13 vueltas (poco más de 39 kms), un recorrido sube y baja, exigente, con aire frontal en los dos repechos, uno con tope del 5%, durante la escasa hora de recorrido, el sempiterno guión de las pruebas de la zona,. Dani Sánchez (Tany Nature) apretaba calas, enroscaba el 53-12 13 y 11 nada más transigir el desnivel y sin misericordia física, a poner firmes a todos, respaldado por el a la postre vencedor en la general, el master 30 José Antonio Gaspar y su hermano Juan Ángel (Tany Nature).

La prueba tuvo tonalidad verde y al menos por detrás se dejaron ver con más ruido y corazón que piernas el valiente José Antonio Sánchez y el mecánico sevillano de First Stop, Alberto Contreras (Bicis Rodríguez), quinto y tercer master 30, que se quejó de las perrerías que le jugaron los Tany para imposibiltar su chance de victoria. En categoria master 50, el almendralejense y ex líder de la copa de España, Álvaro Zambrano, ganó si apenas competencia, siendo justos en el juicio narrativo, por la desidia de algunos lobos con la mente y piernas puestas en otras citas de más enjundia o interés particular.

En categoría élite-sub 23, José Luis Íñigo demostró su golpe de pedal batiendo al joven valor sevillano del Alcores Bike, Daniel Jiménez, que se dejó ver y sueña con el podio en el provincial sevillano de media maratón de MTB.