Una de las revelaciones de la temporada de atletismo en Extremadura está siendo Samira Zarlhoul, que se está abriendo inesperadamente camino en la disciplina de triple salto. Tanto es así que ha batido el récord de Extremadura (12,39 metros) y ha sido subcampeona nacional en la categoría sub-20 en pista cubierta. Su próximo reto es subir al podio en el Campeonato de España al aire libre.

Nació en Blanes (Girona) el de 22 de agosto de 2002, pero se siente muy de Cáceres, la ciudad de su madre, a la que se trasladó con solo dos años. Sus recuerdos son monopolio de un lugar en el que dio también sus primeros pasos en el atletismo. «He estado en muchos deportes. Empecé en las escuelas municipales con diez años, haciendo varias modalidades, como un juego. Hace cinco me especialicé en el triple salto: vi a una atleta que lo estaba haciendo y me pareció que me podía gustar. Se lo dije a mi entrenador, probé y en ello sigo», cuenta con naturalidad.

Conviene no confundir el triple con el salto de longitud. «Son diferentes. No tienen mucho que ver. Y de hecho, la longitud se me da bastante mal. Se necesitan cosas diferentes en una y en otra», analiza.

Para Zarlhoul, que no había llamado especialmente la atención hasta ahora por sus resultados, su gran mejora se ha producido a raíz de cambiar de entrenador. Ahora la lleva Pedro Talavera, al que está muy agradecida. «Hay que trabajar mucho la técnica y saber hacer bien cada fase de los saltos. Requiere bastante trabajo», señala, confesándose sorprendida por su progresión. «Los años anteriores no había conseguido nada y en este he logrado un montón de cosas. No es haya sido difícil de asimilar, pero sí algo parecido a increíble», comenta. Compite para el club Celtíberas de Soria.

Ahora entrena con la intensidad lo que le permiten los exámenes del doble grado de Administración de Empresas y Turismo que está realizando en Cáceres. La ambición la sigue teniendo muy dentro: «Queremos retocar algún aspecto de cara al Campeonato de España sub-20, que es el 3 de julio en Monzón. Pelearé allí lo máximo a por medalla». Es tercera en el ranking, así es que es una meta factible.