El Mérida ha conseguido la renovación de Mario Robles, pero no ha sido capaz de retener a Erik Ruiz. Empezando por el que se va, a pesar de que la temporada pasada no fue buena para el equipo emeritense, el central fue seguramente el mejor futbolista de la plantilla lo que le ha hecho revalorizarse por su edad y por su margen de mejora, de ahí que sea un jugador que lo normal es que su sitio para la próxima campaña sea la Primera RFEF. La llegada de Bonaque podría hacer pensar que bien el propio Erik o bien el otro central titular la temporada pasada, Nacho González, al que también se le ha ofrecido la renovación y del que todavía no se ha informado, podrían salir del club.

Por su parte, la renovación de Mario Robles es una gran noticia para Juan García, ya que mantiene en la plantilla a un futbolista de solo 25 años que refuerza mucho al equipo por dentro, principalmente en el centro del campo, aunque también en el eje de la zaga. Aportó en la faceta goleadora a balón parado con 3 goles en sus 22 partidos, siendo un jugador muy regular a lo largo de toda la temporada.

En la corta historia del Mérida AD, nunca habían continuado cinco futbolistas de una temporada a la siguiente en una categoría que no fuera Tercera. La última ocasión en la que se realizaron hasta cinco renovaciones fue en la 2008/2009 en el que se mantuvieron del ejercicio anterior Sabino, Jandro, Ismael, Grassi y Fran Miranda. Esta circunstancia, muy demandada por la afición romana, más la llegada de Bonaque, conocido por su pasado serón, y, principalmente, el fichaje ilusionante de Lolo Pla, ha dado lugar a que se esté reverdeciendo la ilusión en la afición, que espera el lanzamiento de la nueva campaña de abonados de la que todavía el club no ha realizado ningún anuncio al respecto.