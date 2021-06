Habló como entrenador del Extremadura, pero por momentos, pareció un auténtico embajador y director general del club. Manuel Mosquera se presentó nuevamente en sociedad para dar las primeras pinceladas del nuevo proyecto deportivo del club en Primera RFEF y valorar su nuevo contrato de tres temporadas con el equipo de Almendralejo. Lo deportivo pasó a un segundo plano, ya que Manuel focalizó mucho su discurso en la necesidad de que el Extremadura proponga un cambio radical de imagen hacia el exterior, comenzando por una profunda renovación de su estructura de trabajo. «Queremos cambiar el club de arriba a abajo. Debemos dar un giro tremendo. No es fácil. Hay que cambiar esa imagen que de cara al exterior haya podido quedar deteriorada en algunas fases. Vamos a intentarlo. Hemos de llevar una imagen de alegría, pasión y humildad por toda España. En Almendralejo, el Extremadura somos todos. Y tenemos que pensar en un bloque», argumentó el técnico gallego.

Más que hablar de la tipología de su futura plantilla, se centró en la necesidad de que los jugadores que la integren puedan captar ese «sentimiento de pertenencia al Extremadura. Creemos que lo hemos conseguido con muchos de los que ya han venido, pero tenemos que intentarlo con todos los que vengan. Con todo lo que ha pasado en la parcela extradeportiva, el Extremadura es un club al que mucha gente quiere venir. Y eso ya dice mucho», aseveró.

Para Manuel, firmar por tres años «no es tener el poder para hacer lo que me dé la gana. Es tener la confianza de Manuel Franganillo y Jordi Lardín para consensuar todos los aspectos y tratar de hacer bien las cosas. Y con eso me vale». El técnico no quiso olvidarse de su cuerpo técnico, al que renovará en bloque para afrontar el nuevo año deportivo en la Primera RFEF.

Confianza

Manuel considera que Manuel Franganillo está realizando un trabajo «enorme» para poder poner al club en el lugar que se merece. «Trabajar en la sombra y mover cosas no es nada fácil, por eso todo mi reconocimiento a lo que está haciendo».

También recordó Manuel que si ha aceptado seguir en el Extremadura es porque ha visto un futuro palpable al frente de la entidad, ya que era premisa número uno para seguir.

Plantilla

Sobre la futura plantilla no dio excesivas pistas. No aclaró si será igual de corta que el pasado año o compensará más las posiciones. Sí ha afirmado que ha comunicado a aquellos jugadores con los que no cuenta sus planes «y muchos me lo han agradecido porque ya saben su futuro».

Con respecto a fichajes, tampoco quiso desvelar nombres, aunque en ese tramo de la rueda de prensa intervino Jordi Lardín para recordar que «no es difícil vaticinar lo que buscamos si uno mira la plantilla y observa las posiciones que precisamos reforzar». Entre ellas, se busca lateral izquierdo, dos centrales, medio centro, jugador de banda y dos delanteros.

Fichajes

Uno de los primeros fichajes en llegar será el de Carlos Cordero, almendralejense de 24 años que llegará procedente del Marbella. Su fichaje está apalabrado para las dos próximas temporadas.

Carlos está en la fase final de su recuperación de una grave lesión de rodilla que se produjo a inicios del pasado año. Además, parte de esa recuperación ya la ejecuta con el preparador físico actual del Extremadura a través de su clínica privada. Puede jugar tanto de defensa central como de lateral izquierdo y esa polivalencia gusta mucho a Manuel Mosquera.

El Extremadura también sigue sondeando la posibilidad de recuperar a Lolo González, medio centro que ya fue azulgrana durante el primer año de Segunda División y que el pasado año estuvo en las filas del San Fernando. El medio centro de Sanlúcar quiere jugar en Almendralejo, pero antes debería resolver su salida con el cuadro isleño.