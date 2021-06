La central del Extremadura Arroyo Ana Lucas ha informado recientemente a la directiva del Extremadura Arroyo que no cuente con ella para planificar la temporada 2021/22, ya que tiene previsto abandonar temporalmente la disciplina del club extremeño para acceder a una beca Erasmus+ que le permitirá estudiar el tercer curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Urbino (Pésaro y Urbino, Marcas, Italia).

Lucas (Arroyo de la Luz, Cáceres, 2001) es una de las jugadoras de la cantera cacereña con más proyección en las últimas temporadas, un hecho que le ha permitido disputar el puesto en la cancha a jugadoras con más edad y experiencia.

Acerca de esta decisión en su trayectoria deportiva, la jugadora asegura que residirá en el país transalpino de septiembre a junio próximos, "una cuestión que me cuesta y me da mucha pena, porque son muchos años aquí, muchos buenos momentos y recuerdos, y cuesta tomar esta decisión".

En cualquier caso, afirma que "tan solo será un tiempo, y en cuanto vuelva quiero volver a jugar y a seguir vinculada a la cantera tanto como pueda y se me necesite".

Ana Lucas asevera que durante su periplo universitario en Italia quiere disfrutar "del gran nivel de voleibol que allí existe y espero aprender muchas cosas que luego me puedan ayudar cuando regrese a Arroyo de la Luz".

Lucas no descarta la práctica deportiva de voley en la ciudad donde curse estudios, pero reconoce que aunque "sería un sueño, la cosa está muy complicada por el gran nivel que hay allí".

"Sea como fuere, me matricularé en la asignatura de voleibol para no desvincularme del todo y para que toda esta experiencia me aporte un 'plus' más de conocimientos y destreza en este mundo del voleibol que tanto amo", concluye la jugadora arroyana.