No podrá ser. El nadador placentino César Castro no estará en los Juegos Olímipicos de Tokio. Esta vez no ha sido una lesión, como la que le impidió estar en Río 2016, esta vez ha sido que la Federación Internacional de Natación no le ha concedido la invitación que le había pedido la Federación Española al quedarse a 11 centésimas de la mínima A de los 200 libre.

Había confianza en recibir la confirmación en positivo, pero el propio nadador extremeño ha dado la noticia en su cuenta de Instagram. "Después de la espera se hace oficial que no acudiré a los Juegos Olímpicos de Tokio. Otra vez se me escapa el sueño delante de mí, que tengo el caramelo en la boca y no puedo disfrutar de él. Así que finalmente no podrá estar y representar a mí país en Tokio. Después de este largo y duro camino que muy pocos conocen, no conseguimos cumplir con nuestro objetivo y nuestro sueño", ha escrito Castro, que se ha mostrado "muy contento y orgulloso con todo el trabajo realizado, aunque no haya sido suficiente, no hay nada que reprochar este año, lo hemos dado y nos hemos dejado todo en la piscina, y por tan solo 11 centésimas quedarte fuera por lo que llevas peleandoo durante tantos años es duro. Pero bueno, esto no es el final".

El extremeño se ha mostrado agradecido a todos aquellos que le han ayudado y hacer posible "llegar a donde estoy y estoy seguro que seguiréis ahí hasta el final de este camino tan bacheado".

Con ello, la nómina de extremeños en Río se reduce a cinco deportistas: el lanzador de martillo montijano Javier Cienfuegos, el marchador llerenense Álvaro Martín, el escalador cacereño Alberto Ginés, la triatleta pacense MIriam Casillas y la judoca Cristina Cabaña.