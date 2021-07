El último portero que le peleó de tú a tú la titularidad a Casto Espinosa bajo los palos de la portería del Extremadura fue Álvaro Fernández, que hoy es el arquero titular de la Selección Española que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y no lo tuvo fácil. Para nada. Desde entonces, nadie le ha tosido la portería a Casto en Almendralejo. Al menos, en las dos últimas temporadas. Pero llega Pedro López, un portero atrevido, que mezcla poso y juventud y que tiene claro que va a ponerle cara la portería a cualquier guardameta.

El emeritense se presentó este martes como el primer fichaje azulgrana en el Francisco de la Hera. “Vengo con muchas ganas e ilusión para disfrutar del fútbol en Almendralejo y en el Extremadura. Cuando me llamaron y salió esta oportunidad, no me lo pensé. Mi idea es trabajar y pelear la titularidad a cualquiera. Vengo con ganas de jugar y será el entrenador el que tenga que decidir”, dijo claramente Pedro López.

Conoce bien a Casto, al que tuvo de compañero cuando Pedro era un canterano del Real Betis y Casto una realidad de los verdiblancos. “Nos conocemos y es un portero al que respeto y admiro mucho por su trayectoria”. También le ha seducido poder jugar en una categoría como la Primera RFEF, una liga que no pudo lograr para el Villanovense el año pasado, justo la temporada que le ha consagrado como portero profesional.

Ambicioso

Jugar minutos y ser un portero importante para el futuro del Extremadura son los grandes objetivos de un jugador que dice ser mucho más “maduro y experimentado” que aquel Pedro López que fue canterano del Betis y que llegó a jugar algunos minutos en Primera División.

Acompañado de sus padres y familiares, conoció las entrañas del estadio Francisco de la Hera y posó de azulgrana junto a su nuevo director deportivo, Jordi Lardín, quien dijo que “con Pedro y Casto hemos cerrado una portería de muchas garantías para la categoría”.

Lardín evitó profundizar sobre el comunicado de AFE que denuncia los impagos del Extremadura y la resolución enviada a la Federación Española para decidir que aplique la normativa en estos casos. “La única comunicación que me llega es del presidente y el administrador concursal y lo único que puedo decir es que el Extremadura va a salir a competir. Y además creo que lo vamos a hacer muy bien”.

También avanzó que hay jugadores con los que ya se ha negociado una salida y podrían abandonar el club en breve, mientras que también confirmó que hay fichajes cerrados, aunque no se irán anunciando hasta que se cierren las salidas.