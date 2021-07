¿Cambia la preparación cuando empieza la cuenta atrás para una cita como esta?

Por ahora estoy centrada en los entrenamientos y en seguir haciendo las cosas como las llevaba haciendo hasta ahora. Los Juegos Olímpicos son la carrera más importante de los últimos 5 años, pero creo que no hay que volverse loca y hay que prepararse como lo hago para cualquier otra competición importante.

¿Qué balance hace de este ciclo olímpico?

Estar en los Juegos Olímpicos es un sueño para mí, y lo sigue siendo a pesar de haber estado en Río 2016. Tras ellos pasé por uno de los momentos más duros de mi vida deportiva, con una lesión que me hizo pasar por quirófano y estar algo más de un año alejada de las competiciones; en ese momento me parecía casi imposible poder volver a clasificarme para unos Juegos Olímpicos.

¿Cómo imagina que puede afectar la situación sanitaria a la competición y todo lo paralelo a ella, como la vida en la Villa Olímpica?

Van a ser distintos y las restricciones y protocolos son un estresante más para el deportista. Como siempre, saber adaptarse a esta nueva situación creo que será clave para el rendimiento en competición.

¿Qué objetivos se marca en su participación?

Quiero acabar la prueba y sentirme satisfecha, llegar sabiendo que he hecho todo lo que ha estado en mi mano por tener el mejor resultado posible y sobre todo disfrutar de lo afortunada que soy pudiendo vivir estos Juegos Olímpicos.

¿Qué es para Miriam Casillas el olimpismo?

Para mí la palabra que más define al Olimpismo es el respeto y por ello mis juegos de Tokio van dedicados a todos los compañeros sanitarios que desde luego han llevado todos los valores del olimpismo a lo más importante de nuestra vida, la Salud.

¿Nota que desde Extremadura se estará pendiente de su competición a nivel ciudadano e institucional?

Me siento muy orgullosa de poder representar a Extremadura en unos Juegos Olímpicos, sé que tengo a muchísimas gente apoyándome desde casa que me hacen trabajar cada día con más ganas si cabe. Toda la ciudadanía y las instituciones me han estado apoyando siempre tanto en los momentos malos como en los buenos y me han acompañado durante todo este ciclo olímpico.

¿Imagina cómo transcurrirá su prueba?

Pude ver y competir bajo el mismo circuito y condiciones en 2019, y aunque en competición hay muchísimas cosas que no dependen de nosotras y no podemos controlar, tener los circuitos y toda la dinámica de la prueba perfectamente en nuestra cabeza es parte de la preparación.