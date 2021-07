¿Se veía en Tokio al inicio del ciclo olímpico?

La verdad es que no. Sabíamos que podíamos hacerlo, pero una cosa es soñarlo y otra cosa es estar en disposición de conseguirlo. Con lo cual, miramos atrás recordando todo el trabajo hecho los años que no han sido tan buenos y creo que ahora disfrutaremos del estado de forma, disfrutaremos del momento, disfrutaremos de la competición y por qué no seguir soñando para luchar por estar lo más alto posible.

¿Se notan ya los nervios ante la cercanía de los Juegos?

Pues los nervios llevan desde el 2019 cuando terminamos la temporada. Pero si es cierto que cuando llega la cita, día a día pues los nervios florecen. Pero como siempre dije en Londres 2012 o en Río 2016, hasta que no veo mi nombre en la lista no me lo creo y después, hasta que no cojamos el avión hacia Tokio… será otro sueño. Voy con calma, aún me quedan algunas competiciones antes de los Juegos donde queremos seguir alcanzando ese ritmo de competición. Pero confiamos en el trabajo realizado.

¿Cree que serán unos Juegos Olímpicos seguros desde el punto de vista sanitario?

A los deportistas nos están contando que el protocolo covid se llevará al pie de la letra. Es un protocolo muy extenso, con muchísimos puntos. Pero los deportistas estamos tranquilos, nos han vacunado, lo único que queremos es que nos dejen competir. Y creo que el Comité Olímpico Internacional, y los nacionales, han hecho todo el trabajo posible y que está en su mano para que podamos disfrutar de la fiesta mundial del deporte

¿Visualiza su participación como parte de la preparación mental?

Sí, visualizo el momento de la clasificación. Me lo imagino como hace dos años en el mundial de Doha. Creo que será una clasificación cara, que estará por encima de los 76 m. Y por eso estoy confiado, porque llevamos muchas competiciones este año por encima de esa marca, y cuando estemos allí con la motivación, dentro del estadio y con todo lo que significa unos Juegos Olímpicos, pues estoy seguro de que podré estar en la final.

¿Cómo vive y siente uno el olimpismo?

El Olimpismo es una forma de vida. Luchar y dar todo por alcanzar un objetivo.

¿Dónde está su meta en estos Juegos Olímpicos?

El objetivo es el mismo que nos marcamos a principio de temporada y a principios del año pasado: primero, pasar la clasificación, y luego pues estar en esa al final olímpica y luchar por las medallas.

Ya con experiencias anteriores, ¿se nota el respaldo de Extremadura en una cita como esta?

Tenemos muchísima suerte de vivir en Extremadura. La prensa nos trata muy bien, desde la Fundación Jóvenes y Deporte se hace un trabajo muy bueno a la hora de la difusión de los deportistas. Con lo cual sentiremos el apoyo de Extremadura muy cerca. Lo llevamos notando muchísimos años, se nos apoya muchísimo, a través de las redes nos llegan muchísimos mensajes de apoyo y sabemos que la cita olímpica es especial, con lo cual estamos deseando viajar allí y empezar esta bonita experiencia.