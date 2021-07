Con una sonrisa de oreja a oreja. Así llegaba Toni Franco a la línea de meta tras más de 16 horas de competición en el Ironman de Lanzarote. Esta edición ha sido una de las más difíciles de los últimos años, con viento, calor y un gran desnivel en la parte de ciclismo. Todos esos fueron factores determinantes durante la competición de resistencia. Pero nada de eso frenó al paratrialeta afincado en Extremadura desde hace muchos años.

A pesar de que llevaba desde 2013 sin participar en esta prueba y pese a todas las dificultades que tuvo que superar durante el certamen, consiguió terminar en segunda posición.

Ya solo el nombre de la competición, Ironman (hombre de hierro en su traducción), impone respeto. Este tipo de carreras no son moco de pavo. Para participar en ella no basta con un mes o dos de antelación. Toni Franco (Santa Coloma de Gramanet, 1974) explica que es necesaria una dedicación de muchos años. «He entrenado específicamente durante seis meses, pero anteriormente hay que tener una buena carga de entrenamiento durante años; sino es así, imposible». El deportista que vive en Navalmoral de la Mata tiene un palmarés envidiable: es campeón del mundo de paratriatlón cros, subcampeón de Europa de paratriatlón o subcampeón del Mundo de paraduatlón son algunos de sus logros más destacados.

El Ironman

Para carreras como el Ironman de Lanzarote hay que darse un buen madrugón, ya que se extienden durante casi todo el día. Un buen ejemplo es el tiempo que necesitó Franco, más de 16 horas. A las siete de la mañana arrancó la prueba, en la que el viento y el calor fueron protagonistas principales. El deportista que compite con licencia de la Federación Extremeña de Triatlón empezó bien, ya que la natación, el primer segmento, es uno de sus puntos fuertes. «He nadado mucho en mar abierto y no me resultó ningún problema». Algunos de sus compañeros sí se quejaron de la temperatura del agua, pero él asegura que «con el traje de neopreno se lleva bien el frío». Cerró esta parte, 3,8 kilómetros, con un tiempo de una hora y 48 minutos.

El sector ciclista, 180 kilómetros y unos 2.300 metros de desnivel --¡casi nada!--, fue la parte más dura de la carrera. Franco cuenta que «normalmente este tipo de pruebas suelen tener 100 o 200 metros de desnivel». A todo ello hubo que sumarle las fuertes ráfagas de viento. «Hizo más aire de lo previsto y, teniendo en cuenta mi discapacidad del brazo, me resultaba bastante complicado manejar la bicicleta». Cuenta que tuvo «tres o cuatro sustos bastantes gordos en donde casi me voy al suelo». Este sector fue el que más trabajo le costó y acabó con un tiempo de ocho horas y 47 minutos. En muchas ocasiones tuvo que «levantar el pie» para asegurarse de no caerse de la bici.

Ya solo le quedaba el sector de carrera a pie, un maratón, 42 kilómetros y 192 metros. A diferencia de su última participación en 2013, donde terminó el trayecto ciclista con el pie hinchado y finalizó el Ironman andando, Franco mantuvo durante todo el recorrido un buen ritmo. Obtuvo un tiempo final de cinco horas y 18 minutos, lo que le permitió acabar segundo de su categoría.

«El resultado es lo de menos», reconoce, ya que «simplemente con acabar esta prueba es lo más». Sobre la satisfacción personal que le supone finalizar este Ironman, cuenta que «no solo es algo personal, sino que también es importante para mi familia y personas que me han apoyado; cruzar la meta va por ellos».

Fueron más de 16 horas de competición y un esfuerzo bestial, pero Toni Franco ya piensa en su siguiente reto. Dice que ahora centra sus esfuerzos en el Campeonato de España de Paratriatlón que se disputará en Bilbao en septiembre. Por delante tiene un par de meses donde la ilusión volverá a ser su seña de identidad. Y su gasolina.