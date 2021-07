Hace unos meses, Manuel ‘Lolo’ Escobar (Don Benito, 1976), era un desconocido para muchos aficionados al fútbol. Sin embargo, desde su contratación como primer entrenador del Mirandés, este dombenitense se ha situado en el foco del fútbol extremeño y parte del nacional. Escobar será el único preparador de la región que ejercerá como primer entrenador en el balompié profesional. A pesar de no contar con experiencia de clubs de perfil alto, ha pasado por los banquillos de Salamanca UDS, Puerta Bonita o Las Rozas, entre otros.

Tras el descenso de categoría del Extremadura a Segunda División B en el 2020, el fútbol extremeño ha iniciado la búsqueda por referentes a nivel nacional. Ya sin Ernesto Valverde en los banquillos de Primera, se ha quedado huérfano de representantes en los asientos del selecto grupo de equipos de caché.

Con el fichaje de Lolo Escobar por el Mirandés parece haber cambiado la dinámica, aunque no soluciona el creciente problema en la generación de talento. Escobar asegura que «nuestro fútbol no está atravesando un mal momento, solo hay que observar los recientes éxitos de Badajoz y Extremadura».

El dombenitense centra el tiro en los principales dirigentes: «los equipos no apuestan verdaderamente por entrenadores extremeños». Aun así, de los seis de la comunidad en Segunda RFEF, tienen representantes regionales Mérida (Juan García), Cacereño (Julio Cobos) y Coria (Rai). Escobar asegura que «tengo compañeros extremeños entrenando en equipos más modestos, que están muy capacitados para entrenar a los grandes». Por otro lado, declara que le hubiera hecho mucha ilusión que algún equipo top de su tierra hubiese pensado en él como líder del proyecto, y dice que «son históricos y a todo el mundo le gustaría entrenarlos, sobre todo a los extremeños».

¿Falta de experiencia?

La trayectoria de Lolo Escobar comienza en el Unión Adarve en el 2012. Desde entonces, ha pasado por equipos de la ya extinta Segunda B y Tercera, como el Puerta Bonita, Trival Banderas, Alcobendas, Las Rozas, Salamanca UDS. Con su fichaje por el Mirandés, se confirman los buenos resultados obtenidos en sus dos últimos equipos. Consiguió llevar a Las Rozas a Segunda B, pues en dos años lograron dos ascensos consecutivos. Con el Salamanca UDS, pudo darle la vuelta a la situación tan complicada que vivía el equipo en el momento de su contratación, y consiguió la permanencia del equipo charro. El salto de categoría no asusta a Escobar. «Es la oportunidad de mi vida, y tengo que estar a la altura del puesto». Por otro lado, la presión por dirigir al equipo de Miranda del Ebro no le pasa factura al calabazón. «Yo creo que no hay mucha diferencia de nivel del Salamanca al Mirandés, pero sí lo hay en cuanto a la categoría».

Escobar asegura que durante su estancia en el club salmantino, se encontró un nivel de exigencia de equipo profesional, «tanto la prensa como la afición eran muy duras». Llegar al banquillo del equipo burgalés supone un logro muy importante para el técnico extremeño, «todo el trabajo de mis últimos 20 años me han llevado al banquillo del Mirandés».

Proyecto ambicioso

Lolo Escobar afronta esta etapa con mucha ilusión y ganas de trabajar. Comienza la pretemporada el 12 de julio, y su primer partido amistoso será contra el Bilbao Athletic, el 24 de julio. También jugaran contra el Alavés, el 28 de julio. El técnico dombenitense asegura que «el objetivo del Mirandés es la permanencia y ganar el primer partido de Liga». El equipo burgalés lleva 8 temporadas en Segunda División, tres de manera consecutiva. Escobar peleará por mantener a la formación rojilla en la categoría profesional, «queremos optar a estar lo más arriba posible en la clasificación».

El nuevo entrenador asegura que «me he encontrado con un grupo de trabajo muy ambicioso, desde los empleados hasta los aficionados». Lolo Escobar tratará demostrar la próxima temporada que los entrenadores extremeños sí que tienen un puesto en el fútbol profesional, y en ello va a poner todo su empeño. Por ilusión no será. H