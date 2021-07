El Extremadura ya tiene su exótico fichaje de cada temporada. El club ha confirmado la incorporación del delantero nigeriano de 22 años, Robert Odu, que es conocido futbolísticamente como Jaguar y que llega como agente libre tras haber estado disputando la última temporada en el Happy Valley, de la Primera División de Hong Kong. Como ya adelantó este periódico hace algunas semanas, el fichaje estaba apalabrado y se ha anunciado una vez que el Extremadura ha podido resolver sus problemas para salir a la competición.

El fichaje es una apuesta directa de la dirección deportiva liderada por Jordi Lardín. Jaguar no cuenta con experiencia en el fútbol europeo y será Almendralejo su estreno en España. Es delantero centro, aunque se ha podido ver durante su corta trayectoria alternar todos los puestos de ataque. De 1,80 metros y diestro de pierna, es un delantero que destaca por su potencia, velocidad y la capacidad para atacar los espacios.

Robert Odu se formó futbolísticamente en las categorías inferiores del StarBase nigeriano. En su país también ha pasado por el First Bank FC y el Remo Stars FC. A finales de 2020 se marchó al Happy Valley en su primera experiencia lejos de Nigeria. La del Extremadura será su estreno en Europa.

Con el fichaje de Jaguar, el Extremadura suma tres delanteros puros a su plantilla al unirse a Rubén Mesa y Nando Copete, aunque este último no cuenta en los planes de Manuel Mosquera, por lo que no se descarta que pudiera llegar otro delantero más al plantel azulgrana. En las últimas horas se ha especulado con el interés del Extremadura en Raúl Uche, un delantero que estuvo la pasada temporada en el Real Valladolid B. Este delantero madrileño marcó seis goles el año pasado.

Sobre Jaguar, es una apuesta de la dirección deportiva que también ha sido aprobada por Manuel. No obstante, el técnico gallego no es muy proclive a jugadores que no conozcan bien el idioma castellano, aunque siempre les da un plus de confianza para ver su capacidad de integración y la implicación en entender el idioma con sus compañeros. Los informes de este delantero nigeriano le sitúan como un jugador inteligente, con amplia capacidad para entender el juego.

Amistoso

De otro lado, el Extremadura participará el próximo 21 de julio en el torneo Memorial Armando Méndez enfrentándose en un partido amistoso al Real Oviedo de Segunda División en el estadio ‘El Pardo’ de Navia, en Asturias. El partido se disputará a las siete y será, probablemente, el primero de los azulgranas en esta pretemporada, ya que los entrenamientos están previstos que se inicien el próximo día 15.