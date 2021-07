¿Qué espera Álvaro Martín de Tokio?

Mi objetivo principal es intentar conseguir, como mínimo, el diploma olímpico. Es algo ambicioso y es algo que se me ha resistido en los anteriores dos Juegos Olímpicos, y para eso estamos trabajando. No me gusta hablar de resultados y prefiero que el trabajo de entrenamientos se plasme en la competición. Si estoy al nivel al que entreno, sea cual sea el puesto, estaré satisfecho.

¿Les llega el apoyo social e institucional de Extremadura?

Hay más atención mediática al ser un grupo pequeño. Sientes esa responsabilidad de hacerlo bien por el gran apoyo que recibes. Para mí es un orgullo que la gente se identifique conmigo y me pidan dar lo mejor. Al final eso no es presión, sino responsabilidad por devolver ese cariño. Aunque somos pocos, la tendencia es que cada vez haya más deportistas de Extremadura en Juegos Olímpicos. Desde la Dirección General de Deportes y la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura se está trabajando bien en ciertas líneas y las y los deportistas de nuestra región estamos trabajando junto a las instituciones para tener cabida a la hora de expresar nueva voz, como en la Comisión Sectorial de Deportistas que se ha creado en el Consejo Regional del Deporte. Creo que se va en una buena línea, que por eso también hay más éxitos para nuestro deporte, y que la idea es seguir creciendo. La crítica constructiva es necesaria, pero tenemos que trabajar todos a una.

¿Hay ya mariposas en el estómago?

Ahora estoy mucho más tranquilo, pese a la incertidumbre, más si cabe con el tema del covid. Estaba más nervioso en enero, con la posibilidad de que no se celebraran los Juegos Olímpicos, pero a dos semanas llego tranquilo y con muchas ganas.

¿Cómo ha vivido este final de ciclo olímpico tan diferente y cómo imagina la competición?

Pues siendo consciente de que una vez aplazados en 2020, en 2021 serían unos Juegos Olímpicos diferentes. He trabajado con mi psicólogo, Pablo del Río, para intentar adaptarnos a la nueva realidad, en la que no hemos derrotado a la covid, aunque estamos mejor preparados, vacunados y con más información. Pero hay una nueva normalidad a la que debemos adaptarnos. En cuanto a mi prueba, yo imagino que el calor y la humedad serán condicionantes y eso hará que, a priori, sea una carrera lenta para ir progresivamente más fuerte, con un último cinco mil muy, muy fuerte. Pero también hemos trabajado otros escenarios y bastantes visualizaciones de las posibles adversidades que podemos encontrarnos en carrera y cómo resolverlas.

¿Cómo va a afectar la pandemia a la competición y todo lo que rodea a unos Juegos Olímpicos?

Pues a nivel deportivo, los Juegos son especiales porque son cada 4 años y por los momentos especiales que se viven en la inauguración, en la villa olímpica, el impacto mediático… eso, por desgracia, los compañeros y compañeras que vivan sus primeros Juegos Olímpicos no lo van a disfrutar: ver a leyendas del deporte nacional y mundial, de todas las modalidades en la Villa, compartir comedor con ellas, etcétera. Tendremos que adaptarnos y esperar a recuperar todo eso en los siguientes.

¿Se valora suficientemente lo que son unos Juegos Olímpicos en lo social?

Los Juegos Olímpicos trascienden al deporte y sus valores. Buscan por ejemplo la unidad de todos los continentes en una misma competición (representada por los aros olímpicos), o el respeto de los diferentes, pueblos, culturas, lenguas que tiene la raza humana. Los Juegos y el movimiento olímpico, con sus valores, deben ser referencia para toda la población.