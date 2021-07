Sergio Guisado vuelve al circuito de doma clásica. El extremeño sufrió una lesión el pasado mes de abril que le ha mantenido sin competir desde entonces. El pacense de 25 años, natural de Zalamea de la Serena, cuenta que «poco después de la operación me vine un poco abajo, la herida no cicatrizaba bien y me empecé a comer la cabeza sobre la recuperación». Explica que durante la lesión y los meses de recuperación el tiempo se le pasaba muy lento. «Mucho gimnasio y yendo a correr, así pase los primeros meses».

Ya recuperado y entrenando al cien por cien, Guisado se muestra muy optimista y ambicioso con sus próximos objetivos. Vuelve a los entrenamientos y al circuito profesional a mediados de agosto, cuatro meses después de su lesión cuando se preparaba para el internacional de Lisboa. «Tengo muchas ganas de volver a competir y recuperar la buena racha que tenía antes de la lesión». Cabe recordar que el jinete extremeño empezó en gran forma y obteniendo buenos resultados este 2021, ganando cuatro campeonatos nacionales, entre ellos la copa Audi disputada en Mijas, con su caballo Chanel.

«Quiero ganar todos los campeonatos nacionales que quedan hasta final de año, y también me gustaría ir a alguna competición internacional». De la pasión por los animales, Guisado ha sabido convertirlo en una profesión que espera que algún día le lleve a los Juegos Olímpicos. Su especialidad, la doma clásica, lleva siendo disciplina olímpica desde 1912. De hecho, el jinete ilipense habla con mucha seguridad y firmeza, muy convencido de sí mismo afirma querer representar al equipo español en unas Olimpiadas, aunque explica que «oportunidades habrá muchas y ahí intentaré estar, pero no me obsesiono con ello».