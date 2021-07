Este próximo viernes, Tokio encenderá la llama olímpica con un año de retraso. Ese día se dará el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos del coronavirus, las Olimpiadas que por la pandemia no pudieron celebrarse en 2020 y que este verano, entre el 23 de julio y el 8 de agosto no podrán contar con público en las gradas.

El mundo entero estará pendiente de lo que ocurra en la ciudad japonesa, y hasta allí llegarán cinco deportistas extremeños que intentarán vivir con la máxima intensidad la experiencia olímpica. Tanto para Javier Cienfuegos (31 años) como para Álvaro Martín (27) serán sus terceros Juegos, en los que intentarán dar un paso al frente y luchar entre los mejores; dos acumula ya Miriam Casillas (29), que tendrá dos oportunidades para demostrar todo su potencial; se estrena Cristina Cabaña (28), la última en conseguir el billete para las Olimpiadas niponas, y también Alberto Ginés (18 años), el ‘peque’ de la expedición extremeña y que será el encargado de representar a España en una modalidad, la escalada, que se estrena en estos Juegos.

Entre bastidores estará Antonio Fuentes, el primer entrenador extremeño de atletismo en llegar a una cita olímpica.

A las puertas de vivir sus primeros juegos se han quedado el nadador placentino César Castro, al que su mínima B no le ha bastado para conseguir una de las plazas; y también el futbolista dombenitense Pedro Porro, que por su progresión parecía tener opciones, aunque una lesión en la recta final de la temporada le ha privado de entrar en la lista de Luis de la Fuente.

Desde el 23 de julio al 8 de agosto, Extremadura estará pendiente de todo lo que haga su ‘quinteto’ de deportistas favoritos en Tokio a la espera de verlos pelear por superar sus límites junto a los mejores deportistas del planeta. Con los nombres de los representantes extremeños ya en la mente de todos, solo falta apuntar en la agenda los días y las horas en las que cada uno de ellos entrarán en acción en la cita japonesa.

Miriam Casillas

Triatlón femenino, 26 de julio, 23.30 hora española

Triatlón relevos mixto, 31 de julio, 00.30 hora española

Miriam Casillas (Badajoz, 1992) será la primera de los deportistas extremeños en sentir las mariposas en el estómago que provocan unos Juegos Olímpicos. La triatleta pacense ya conoce esa sensación, pues la experimentó hace cinco años en Río 2016, cuando acabó en el puesto 43 en el triatlón femenino. En Tokio esa será su primera prueba, el martes 27 de julio a las 6.30 hora nipona, las 23.30 del lunes 26 en la España peninsular. Casillas tendrá una segunda oportunidad, ya que cuatro días después, el 31, disputará el triatlón de relevos mixto (00.30 horas aquí).

Casillas considera que acabar entre los diez primeros «sería un gran objetivo en la prueba individual». Mayores pueden ser las pretensiones en el relevo mixto. «Somos conscientes de que, en parte gracias al trabajo de los chicos y a todo el trabajo que estamos haciendo las chicas para parecernos a ellos, tenemos una gran oportunidad en el relevo mixto y creemos que nosotras somos parte clave de ese relevo».

Licenciada en Medicina, esta triatleta pacense logró el pasado mes de mayo su mejor resultado en las series mundiales del triatlón, un octavo puesto en Yokohama, que le hacen llegar con mucho optimismo a Tokio, aunque sin presión. «Quiero acabar la prueba y sentirme satisfecha, llegar sabiendo que he hecho todo lo que ha estado en mi mano por tener el mejor resultado posible y, sobre todo, disfrutar de lo afortunada que soy pudiendo vivir estos Juegos Olímpicos», ha dicho recientemente.

Cristina Cabaña

Judo, -63 kilos, 27 de julio, 4.00 hora española

Fue a finales de junio cuando Cristina Cabaña (Mérida, 1993) logró su plaza para Tokio al estar incluida dentro de la cuota continental por la Federación Internacional de Judo en su categoría, la de -63 kilos. Y la emeritense ha vivido intensamente este tiempo. Saltará al tatami el 27 de julio a partir de las 11.00 hora local, las 4.00 en su Mérida natal. Y tras mucho luchar por este premio, no se conforma solo con estar allí. «No voy a ir a darme un paseo. Tienes que disfrutar, pero vas a competir». Y hace menos de un mes, en este diario, no descartaba incluso luchar por las medallas. «Este año he ganado a las dos últimas subcampeonas de Europa y un montón de combates difíciles», señalaba.

El viernes, en la recepción con los Reyes, a Cabaña se la vio emocionada. «Ha sido bastante emotivo y bonito», contaba a este diario. Esta extremeña ya descansa en Tokio como parte de la segunda expedición española que aterrizó este domingo en la capital japonesa.

Javier Cienfuegos

Lanzamiento de martillo. Calificación: 2 de agosto, 2.00 hora española. Final: 4 de agosto, 13.15 horas

El montijano Javier Cienfuegos (Montijo, 1990), dominador absoluto del lanzamiento de martillo español desde hace más de una década, vivirá en Tokio sus terceros juegos tras participar en Londres 2012 y Río 2016. Y a Japón va con una misión muy clara, la de meterse en la final, algo que por ahora se le ha resistido. Este diputado en la Asamblea de Extremadura compite el lunes 2 de agosto a partir de las 9.00 hora local (siete horas menos aquí). Ahí comienza la calificación del grupo A. Una hora y media después, a las 10.30, se iniciará la del grupo B. La final se disputará el miércoles 4 a partir de las 20.15 en Japón, las 13.15 de la mañana en España.

El plusmarquista español de martillo (79.38 metros) llega a Tokio en un gran estado de forma y hace solo una semana firmó la mejor serie de su historia, con seis lanzamientos por encima de los 76 metros, tres superiores a los 77. Por eso reconoce abiertamente que «no llegar a la final Olímpica sería un fracaso». Calcula que para conseguirlo deberá volver a lanzar por encima de los 76, «una clasificación cara», dice, pero asumible como ha demostrado a lo largo de su dilatada carrera.

En Londres acabó sexto de su grupo de clasificación con un mejor lanzamiento de 73.73 metros y no le fue mejor en Río, donde solo pudo mandar el artefacto a 69.73 metros. En los cinco últimos años no ha parado de progresar, por eso sabe que este es su momento.

Además, tendrá a su lado al técnico Antonio Fuentes, su entrenador de toda la vida y auténtico impulsor de su carrera. Una motivación para cruzar una nueva meta.

Alberto Ginés

Escalada. Calificación: 3 de agosto, 10.00 hora española. Final: 5 de agosto, 10.30 horas

Único representante español en la escalada, una disciplina que se estrena en estos Juegos, Alberto Ginés (Cáceres, 2002) es el benjamín de los extremeños presentes en Tokio y saltará a la palestra el martes 3 de agosto. A las 17.00 (10.00 en España) se disputará la calificación en la modalidad de velocidad: a las 18.00 (11.00) la de bloque y a las 21.10 (14.10) la de dificultad. Las finales serán dos días después, el jueves 5, con horarios casi idénticos (17.30, 18.30 y 21.10 horas local, siete menos en España). Dificultad y bloque es donde mejor rinde, aunque en los últimos meses ha hecho un gran esfuerzo para mejorar en velocidad. La limitación de instalaciones para practicar la escalada en España ha sido uno de los grandes handicaps que ha tenido que superar.

«Mi principal objetivo es mis primeros Juegos Olímpicos es competir bien e intentar disfrutar al máximo de la experiencia. Creo que tengo menos que perder que otros», contaba esta semana pasada Alberto Ginés, que cree que los favoritos para las medallas son el checo Adam Ondra, el alemán Alex Megos y los japoneses Kai Harada y Tomoa Narasaki.

Pero él, que pensaba más en los Juegos de París 2024 cuando consiguió la clasificación para Tokio, no descarta volver a estar entre los mejores y sumar a su historial, al menos, un diploma olímpico.

Álvaro Martín

20 kilómetros marcha, 5 de agosto, 9.30 hora española

Para el marchador llerenense, al igual que para Javier Cienfuegos, serán sus terceros Juegos Olímpicos. Estuvo en Londres 2012, donde abandonó, y en Río 2016, donde acabó en la vigesimosegunda posición. En Tokio será el último extremeño en competir, salvo que Alberto Ginés se meta en la final de escalada. La prueba de los 20 kilómetros marcha, en la que Álvaro Martín (Llerena, 1994) fue campeón de Europa en el 2018, se disputará el jueves 5 de agosto a partir de las 9.30 hora española. Esta es una prueba que se disputará en la ciudad de Sapporo.

Hace menos de un mes, Martín consiguió su quinto campeonato de España de 10.000 metros marcha en lo que él mismo definió como un test para los Juegos. En aquella cita, el marchador del Capex quería reflejar su estado de forma y con consiguió con una nueva exhibición, dominando de principio a fin. Ahora le queda rematar en los Juegos, donde tiene una espina clavada de sus dos participaciones anteriores y acude con la máxima ambición. «Mi objetivo principal es intentar conseguir, como mínimo, el diploma olímpico. Si estoy al nivel que entreno, sea cual sea el puesto, estará satisfecho», añadió el atleta extremeño, que junto a sus paisanos desfilará el viernes por el estadio olímpico en la inauguración de los Juegos de Tokio 2020.