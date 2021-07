Con un entrenamiento a puerta abierta en el estadio Romano José Fouto ha comenzado a andar el nuevo Mérida de Juan García, que tiene como objetivo el ascenso a Primera RFEF para la próxima temporada. Aunque el técnico lo ha explicado con otras palabras: "El objetivo de la temporada es trabajar todos los partidos para conseguir los tres puntos y al final veremos dónde estamos, y si es lo más arriba posible, mucho mejor”.

Para el preparador emeritense, contar el primer día con 20 futbolistas “es un orgullo y una ventaja empezar a trabajar el modelo de juego y todo lo que queremos para desarrollarlo desde el primer partido de pretemporada. Para cualquier entrenador poder tener la suerte de encontrarse con el equipo que va a trabajar durante el año, es una ventaja significativa. Hay que agradecérselo a la dirección deportiva y al club”.

A nivel personal se encuentra “muy ilusionado, porque es un reto importante, es una responsabilidad y sabemos dónde venimos, es un club con una gran afición y con muchísima hambre de conseguir cosas bonitas y disfrutar”. El calendario ha querido que el Mérida comience la competición en Canarias frente al Panadería Pulido. "Ya nos hemos centrado en el primer partido con el único objetivo de ganar allí”.

El capitán, Emilio Cubo, se mostraba “muy contento de seguir aquí, disfrutando de esta ciudad, de este club histórico y de esta afición tan importante”, y mostraba las intenciones de la temporada de manera clara: “Estamos concienciados desde el principio de que tenemos que estar arriba e intentar ascender. Se ha quedado una buena base del año pasado, es importante que no haya tantos cambios. Los nuevos compañeros tienen mucho nivel y va a haber una plantilla muy competitiva”. El capitán quiso hacer un llamamiento a la afición porque “para nosotros es importantísima, yo he vivido tardes en el Romano que nos han llevado en volandas. Se nota cómo aprietan, nos hacen ganar partidos. Queremos disfrutar de ellos, que nos animen y nos lleven a estar arriba, que se animen, que seguro que va a ser un gran año”. A nivel personal, Cubo tuvo una importante lesión la temporada pasada, y aunque ya está recuperado de la misma, en las primeras sesiones va a trabajar al margen de sus compañeros.

Por su parte, el segundo capitán, Chirri Monje, repite en el club de su ciudad y ha hecho perfectamente la función de cicerone para su amigo Lolo Pla, el fichaje más ilusionante del equipo: "Se había hecho de rogar, ha sido mucho tiempo esperando a que viniese, se ha decidido y el club ha apostado por él, estoy muy contento porque teníamos muchas ganas de coincidir en un equipo y al final ha sido en casa, esperamos disfrutar juntos”. Para Chirri, el arranque de la pretemporada es “como todos los años, con mucha ilusión, como el primer día de colegio”. De esta campaña está convencido que “este es el año. El objetivo es ascender, que es lo que pide el club y la afición. Queremos que el Romano sea nuestro fortín, creo que este año vamos a disfrutar muchísimo”. De la plantilla confeccionada entiende que “es increíble, de jugadores elegidos”, a pesar de que va a tener mucha competencia, “eso es normal en un club tan grande como este, pero es bueno para mí y para el equipo”. Con respecto al comienzo liguero en las islas, “los canarios en casa son muy duros, los campos son un poco atípicos de césped artificial. Una prueba bonita para empezar con humildad”.

El último en atender a los medios fue el propio Lolo Pla que reconocía que su relación con Monje “va más allá de la amistad, por eso me ha acogido como me esperaba”, también la afición que “me está tratando con mucho cariño tanto por la calle como a través de mensajes, por eso espero devolverles ese cariño en el campo”. Al cuestionarle si siente una responsabilidad especial por volver al Mérida, Pla explica que “a donde he ido, siempre he sentido una responsabilidad porque al final soy uno de los encargados de las tareas ofensivas, pero lo veo como un reto bastante bonito, con muchas ganas de hacerlo bien para que la gente esté orgullosa, porque al final uno de casa siempre quiere darle lo mejor a su gente”. El delantero quiso mandar un mensaje de llamamiento a la afición “a que vengan”, porque también quiso ahondar en que “el objetivo es estar arriba, pero no hay que obsesionarse, hay que pelearlo, no será tarea fácil y al final trataremos verlo todo desde arriba”.

Por otro lado, en el último pleno municipal del Ayuntamiento emeritense se ha aprobado la renovación de los asientos de las zonas de Tribuna y Preferencia del estadio con los votos a favor del PSOE, las abstenciones de Vox y Ciudadanos, y los votos en contra de PP y Podemos.