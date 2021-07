Es la semana grande de Navezuelas, aunque por segundo año seguido no habrá fiestas. Cosas del covid. «Solo tres o cuatro actos culturales», dice Carlos Javier Ríos, alcalde de este municipio de unos 700 habitantes de la comarca de Las Villuercas. Pero aunque no haya fiesta, el pueblo sí tendrá un par de días grandes --¡pero grandes, grandes!-- este verano: uno el 28 de agosto con el paso de la Vuelta a España por la localidad y la subida al Pico Villuercas; y otro este mismo sábado, cuando Adriana Cerezo, nieta de emigrantes, nieta del Tío José Quintín, competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio, a donde ha viajado como la segunda deportista más joven de la delegación española y la única representante femenina del taekwondo nacional.

«Ella está con muchas ganas e ilusión, va a por el oro», cuenta a este diario su padre, David Cerezo, que en un principio tenía previsto seguir la competición de su hija, este sábado a partir de las tres de la madrugada, desde Navezuelas junto a los entrenadores de Adriana, aunque al final no será posible. Sí se reunirán el resto de familiares: tíos, primos, amigos y vecinos de la localidad, ya que el consistorio tiene previsto instalar una pantalla en el polideportivo Municipal para que todo el que lo desee pueda ver la competición de taekwondo en los Juego Olímpicos en directo.

La joya de la corona

Adriana Cerezo (Alcalá de Henares, 24 de noviembre de 2003) es «la joya de la corona del taekwondo español». Así la define el presidente de la Federación Española, Jesús Castellanos. «Esta niña tiene un potencial descomunal. Es campeona de Europa júnior, sub-21 y absoluta. Va a los Juegos sin haber competido en el Mundial. No deja indiferente a nadie y va a por todas». Y solo tiene 17 años.

El padre, que no oculta los nervios, se deshace en elogios hacia Adriana. «Es una niña muy mayor, muy responsable, muy disciplinada. Ella quiere ser la primera y trabaja para ello».

Más que en Tokio, Adriana Cerezo pensaba en los Juegos de París 2024. Pero los resultados empezaron a llegar y en preolímpico disputado en Sofia arrasó a todas sus rivales en la categoría de menos 49 kilos. Antes de eso, en abril, había ganado en las semifinales del Europeo absoluto a la subcampeona olímpica de Río, Tijana Bogdanovic, tercera del ranking mundial. Y esta es la única rival a la que se ha enfrentado de las 15 con las que se puede cruzar en los Juegos.

«Va a por el oro, va a por todas», insiste su padre, «no tiene miedo a ganar, pero esto es deporte y puede pasar cualquier cosa». «Yo voy a por lo máximo», decía ella en una entrevista reciente. «Si no pensara así no me plantearía viajar. Sé que soy una deportista en formación, pero estas oportunidades nunca sabes las veces que se van a presentar en la vida».

Está a horas de saltar al tatami (sábado, 3.00 hora española) y todo Navezuelas estará muy pendiente de ella y, pase lo que pase, la esperará con los brazos abiertos. Como todos los veranos.