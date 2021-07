Javi González cumplirá su segunda temporada en el equipo sénior del Diocesano. El centrocampista emeritense (1998) es la quinta renovación del conjunto colegial tras César Santos, Miguel Cordero, Manu y Fran Castro.

El capitán del equipo la pasada temporada, que lleva cinco años en el club, ha sido uno de los jugadores más destacados y más regulares de la plantilla. Posee una gran trato de balón y una buena capacidad de abarcar todo el centro del campo, además de muy buenas virtudes técnicas.

Quien no seguirá en el Dioce es Luismi Bueno, otro de los hombres importantes del pasado curso. El jugador se ha despedido este lunes con una carta en las redes sociales. “Ha sido muy complicado tomar esta decisión, ya que hoy me marcho de una institución que me ha ayudado a crecer como futbolista y como persona”, decía Luismi.

Además de las cinco renovaciones, el Diocesano ha hecho ya cuatro fichajes: Nene, Armenta, Adriá Mercadal y Rubén Palmero.