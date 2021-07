No pasan de ser comentarios en voz baja, que no tendrán comunicado oficial alguno, pero en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad acumulan resquemor sobre Sergio Pérez, su hasta ahora director deportivo-gerente, que hace apenas tres semanas abandonaba el puesto para incorporarse a uno análogo en el Ourense. No ha sentado bien que ya en su nuevo destino haya conseguido la contratación de un jugador al que se pretendía renovar, Ferrán Ventura, al que le pueden seguir otros. Se apunta a los nombres de Paco del Águila, Asier Etxeguren --cedido por el Casademont Zaragoza-- y Jeff Xavier, aunque en este último no entraba en los planes de la entidad extremeña.

Armando Gómez, ayudante de Roberto Blanco las dos últimas temporadas y hombre de confianza de Pérez, será el entrenador.

El club gallego, que acaba de descender a la LEB Plata, se está moviendo más rápido y con mayor solvencia, más allá de las posibles interpretaciones. Ha convencido a Ventura prometiéndole un papel importante en su plantilla, además de, se supone, una oferta mejor a nivel económico. En la construcción de un proyecto completamente nuevo, Pérez está apostando por lo que conoce más directamente.

Por su parte, el Cáceres, ya con su nuevo director deportivo, Eduardo Pascual, trabajando, promete anunciar pronto sus primeras piezas. Se asumía ya la marcha del emergente Sylvester Berg a uno de los favoritos de la LEB Oro, Valladolid, pero sí se están intentando reunir las fuerzas suficientes para renovar a jugadores como Jorge Sanz y Devin Schmidt. El interés por recuperar a Dan Trist aparentemente quedó aparcado, pero no descartado: Pascual se trata de una persona muy cercana a su agencia de representación, lo que sin duda ayudaría. Sobre Roeland Schaftenaar y Raven Barber no se ha conocido absolutamente nada aún.