¿Cómo vive la llegada del momento clave del ciclo paralímpico? ¿Es capaz de encontrar momentos de desconexión?

Pues con mucha ilusión. Tenemos motivación y sobre todo muchas ganas de competir, aunque a la vez también de algo de crispación, por la pandemia y todo lo que la rodea. Por eso y por el tema de liberar presión, personalmente necesito mi momento de desconexión de vez en cuando para cargar pilas con familia o amigos.

¿Costará aún más adaptarse a la situación en Tokio?

Por desgracia, ya vamos estando acostumbrados, pero en Tokio las condiciones serán aún más severas, como por ejemplo con los 14 días de burbuja sanitaria antes de partir hacia Japón.

¿Cuál es el 'secreto' o el momento clave para conseguir un objetivo como el de estar en unos Juegos Paralímpicos?

Yo creo que no hay momentos claves, creo firmemente que es el trabajo de un largo tiempo de dedicación a un mismo objetivo y, por supuesto, que lo que haces te guste mucho y te haga feliz.

¿Es ya estar allí suficiente recompensa?

Desde luego que si me lo hubiera planteado al inicio del ciclo paralímpico el hecho de ir hubiera sido la recompensa, pero ahora no solo quiero ir, también quiero conseguir medalla.

¿Y qué haría si la consigue?

La verdad es que no lo he pensado. Quizás un tatuaje de recuerdo. Lo que sí haría seguro es un viaje con mi familia, como recompensa por el tiempo que les he quitado.

¿Siente uno el apoyo de su gente y de la ciudadanía e instituciones extremeñas a tantos miles de kilómetros de casa?

Claro que sí. Uno lleva siempre por dentro el apoyo de su gente y de instituciones como la Fundación Jóvenes y Deporte. Sin su apoyo seguramente no estaríamos donde estamos.

¿Estamos ya en el punto en el que los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, así como sus protagonistas, están cerca de equipararse?

Yo creo que aún queda bastante por conseguir. La gran mayoría de deportistas Paralímpicos y Paralímpicas no nos podemos dedicar enteramente a la competición, pero creo que poco a poco se van consiguiendo pequeñas metas para lograr esa equiparación.