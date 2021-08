El vestuario del Extremadura no puede más. Apenas cuatro días después de que el técnico del equipo, Manuel Mosquera, confiara en la palabra del grupo Emirates Khalifa tras el encuentro mantenido con ellos en Madrid, la derrota en el tercer amistoso de la temporada ante el Talavera y una imagen desoladora de los jugadores sobre el césped hizo explotar al técnico gallego en sala de prensa. No se cortó la lengua y dijo, con el corazón, la situación que atraviesan: “mis jugadores ya no pueden más. No puedo hacer valoraciones de partidos con esta situación. Hoy hemos tenido que quitar a seis jugadores por molestias musculares. La mayoría de estas molestias salen por estrés. Si hubiéramos podido parar el partido e irnos del campo, lo hubiéramos hecho”.

Plantilla y cuerpo técnico vieron con buen agrado la promesa del grupo inversor hace unos días, pero la urgencia apremia y la situación se torna insostenible, tras varios meses sin cobrar. “Cuando se lanzan mensajes SOS no son mensajes de farol. Yo ahora mismo sólo puedo estar con mi plantilla. Incluso lo que queremos trabajar no podemos hacerlo. Estamos completamente con los circuitos cambiados. Somos una sombra de lo que es un equipo de fútbol. Necesitamos gasolina ya. Cualquier me puede entender a lo que me refiero”. Evidentemente, Manuel se refiere a ingresos. A dinero fresco, una gasolina que los jugadores piden a gritos.

Horrible imagen

La puesta en escena del Extremadura ante el Talavera fue desoladora. Faltó intensidad y ganas de jugar a fútbol. De hecho, se sabe que hay jugadores que están presionando para parar los entrenamientos y ni tan siquiera jugar los partidos. “Lamento que nuestra gente haya visto a un equipo desangelado. La gente lo ha entendido. Se ha limitado a ver el partido y a marcharse. No quiero mandar un mensaje de pesimismo, sino de realismo. Trabajamos en unas condiciones muy complicadas y esperamos a que todo se arregle. Es imposible estar centrados así. La realidad se impone al orgullo y al compromiso”.

Perspectivas

Manuel sigue señalando que espera que llegue esta semana el compromiso de pago prometido por el grupo Emirates Khalifa en el encuentro del pasado viernes en Madrid con técnico y capitanes. Pero deja claro un mensaje: “no podemos más. La mente está en otra cosa. Nosotros siempre vamos por delante y somos los que tenemos que tirar, pero nos toca ahora descansar y que nos ofrezcan cosas. Gasolina”.

De momento, el club aguarda la situación con paciencia. La directiva, con el presidente Manuel Franganillo a la cabeza, sigue trabajando para que esa inyección económica llegue cuánto antes, pero argumenta que no se puede hacer más y toca esperar y tener paciencia.

Lo cierto es que el Extremadura mantiene atados todos los documentos para que llegue esa inversión, pero el retraso en la burocracia ha rebosado la paciencia de los jugadores. La situación no es fácil. Algunos jugadores creen que hay que aguantar y esperar esa solución. Otros abogan por parar, no jugar y presionar. De momento, ayer hubo entrenamiento y los jugadores decidieron ejercitarse con normalidad, pero desde el cuerpo técnico señalan que no saben qué podrían encontrarse este jueves. El sábado hay partido amistoso ante el Atlético Sanluqueño y, si no llega el compromiso de pago, desde dentro del vestuario se apuesta por no jugar ese encuentro. Es cuestión de horas o de días, pero el Extremadura, ahora sí, está en una situación límite.