¿En qué momento se dio cuenta de que podía estar realmente en Tokio?

En realidad fue en septiembre del 2019, en el europeo en Suecia, donde culminé un muy buen torneo dando un salto en el ranking y sentí que era posible el estar en la gran cita.

¿Afectará lo externo a competición, con la covid como protagonista, al rendimiento en Japón?

Uno nunca se puede acostumbrar a estas medidas, porque son situaciones muy atípicas: muchos controles, el competir sin público, etc. Habrá que adaptarse aún más a la situación por el bien de la competición y esperemos que no afecte y que dentro de poco vuelva la total normalidad.

¿Cómo vive uno la espera del que será su debut en una cita como los Juegos? ¿Se da por satisfecho?

Son mis primeros Juegos Paralímpicos, y la primera sensación que he tenido ha sido la de sentirme recompensado por tantos años de lucha, ya que en Río me quede a 2 plazas tan solo de entrar, pero no me quiero despertar de este sueño y seguir soñando para poder hacer buen papel y, por qué no, luchar por subir al pódium. Tengo la sensación de haber hecho bien el trabajo en estos últimos años y ahora tengo la oportunidad de poder disfrutar de una experiencia única en la vida, por lo que la maleta irá llena de ilusión.

¿Es de los que se abstrae para concentrarse o necesita desconectar de vez en cuando?

Cada deportista es una mente diferente, en mi caso me gusta trabajar muchísimo y machacarme mucho, pero a la vez me parece importantísimo buscar esos momentos de desconexión, sobre todo, lo encuentro visitando a los amigos.

¿Cómo vive el crecimiento de la visibilidad del deporte paralímpico?

Creo que se está trabajando bien porque cada vez los Juegos Paralímpicos están teniendo más repercusión y la gente nos va reconociendo como deportistas. Aún así, el deporte olímpico va a estar siempre por delante del Paralímpico, y así debe ser.

¿Qué promesa haría si se trae una medalla?

Vamos todos los años al open de Eslovenia, en un entorno magnífico, y justo al lado del hotel pasa un gran río precioso y siempre que lo veo digo que el día que consiga algo 'gordo' me tiro con silla incluida al río.