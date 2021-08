Era cuestión de días o de horas. La plantilla y el cuerpo técnico del Extremadura se plantan. La situación continuada de impagos y de cantidades adeudas de la pasada temporada y del inicio de la presente han colmado la paciencia de un equipo que ha decidido dar un paso más y dejar de entrenar y competir hasta que se resuelva la situación por parte del club. Así lo decidieron ayer el técnico Manuel Mosquera y sus jugadores después de una intensa reunión previa al entrenamiento que, finalmente, no se desarrolló por estos motivos.

“La reunión con estos jugadores ha ido bien porque son unos fenómenos. Hemos decidido dar estos días libres porque he visto que mental y fisicamente estos jugadores no pueden entrenar y jugar. El grupo inversor, el administrador concursal y el presidente del club nos dijeron que entre hoy (jueves) y el lunes llegaría el dinero para pagarnos, por lo que lo coherente es dar estos días de descanso a la plantilla y esperar”, argumentaba Manuel al término de esa reunión en la ciudad deportiva.

La semana ha sido muy difícil en el vestuario azulgrana y la realidad quedó plasmada en el paupérrimo encuentro disputado el pasado martes en el Francisco de la Hera ante el Talavera, donde Manuel estalló en sala de prensa. El técnico gallego, que se ha erigido portavoz del vestuario, asegura que “confiamos en todas las personas que están trabajando y que nos han dicho que ese dinero llegará. El viernes pasado ya nos dijeron que a partir del lunes empezaba ese plazo para cobrar. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar. No tengo ninguna duda de que van a conseguir esta gestión y que el grupo inversor que está detrás nos va a dotar de futuro”, señala Manuel.

De momento, la plantilla no regresará a los entrenamientos hasta el lunes a las 19.00 horas. Poner el entrenamiento por la tarde tiene su sentido, y es que por la mañana se sabrá si las transferencias bancarias han llegado a las cuentas corrientes de los jugadores. Si todo sale como tienen previsto, volverán a entrenar y proseguir la pretemporada con normadad. Si eso no ocurre, deberán reunirse de nuevo y tomar otra determinación, pero parece improbable que vuelvan a entrenar hasta que no cobren.

De momento, el partido programado para este sábado ante el Atlético Sanluqueño queda suspendido por la extraordinaria situación del equipo azulgrana. La bomba ha estallado en mitad de la pretemporada más compleja de los últimos años en el Extremadura. Todos confían en que el dinero va a llegar, pero la pasta no termina de entrar. Y, de momento, ya nadie se fía de nadie.