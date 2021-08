Puesta de largo para el Sport Extremadura, club que se ha confeccionado en las últimas semanas y cuya presentación se ha producido este viernes en Badajoz. Lo presidirá una Aída Pérez que estará acompañada por dos rostros de sobra conocidos en el fútbol pacense, Pablo Ritoré, como CEO, y Juan Carlos Antúnez, que ejercerá como director deportivo. Los que fueran hasta hace pocos meses presidente y entrenador del Santa Teresa en Primera Iberdrola tuvieron la temporada pasada una abrupta salida de una entidad rojiblanca en la que pasaron la última década. Ahora, volverán a ir de la mano en un club al que han calificado como «digital, social y formativo».

El propio Ritoré ha destacado la idea de «proyecto internacional que tendrá presencia en los seis continentes» al tiempo que ha confirmado el apoyo de una importante inversión para el club, en el que sobresale el caso de Edmilson, campeón del mundo con Brasil y jugador del Barcelona entre 2004 y 2008. El expresidente del Santa Teresa asegura que no tiene contacto con su antiguo club desde el 7 de enero y se mostró claro sobre su salida «Fue un engaño, yo no quería ser presidente y Manuel Guerra decidió unos días antes de la celebración de elecciones que yo no fuera en su candidatura, aunque teníamos hablado otra cosa».

Juan Carlos Antúnez, por su parte, explicó el organigrama que tendrá el club durante esta primera temporada. «Arrancaremos con dos equipos femeninos, uno sénior en división autonómica y otro de fútbol base cadete-juvenil y seis o siete masculinos de fútbol formativo». El propio Antúnez incidió además en que el sénior femenino, que competirá esta primera temporada en categoría autonómica con el objetivo de alcanzar el próximo curso divisiones nacionales, estará compuesto por jugadoras con experiencia en otros clubs de escalafones superiores del fútbol femenino. Sus entrenamientos arrancarán el próximo martes y tienen la idea de poder disputar sus encuentros en las IDM El Vivero, ya que van a ser todos televisados a través de una plataforma regional.