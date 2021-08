Llegó el día clave y definitivo para empezar a resolver el futuro institucional y deportivo para el Extremadura UD. Después de cuatro jornadas otorgadas por Manuel Mosquera de un descanso encubierto para dar plazo a la directiva a que desbloqueara el dinero pendiente del grupo inversor, la plantilla está citada este lunes a partir de las 19.30 horas en la ciudad deportiva de Almendralejo con la idea de volver con normalidad a los entrenamientos. Pero para eso, a lo largo de este lunes, el grupo inversor debería haberse convertido en un ente de carne y hueso. O, al menos, haber hecho el esperado movimiento bancario que inyecte liquidez a las arcas del club para poder pagar las nóminas atrasadas de jugadores, cuerpo técnico y empleado. Todo eso debería producirse este lunes y por eso el entrenamiento se programó para la tarde, para dar tiempo a que las cantidades fueran visibles en el banco a inicios de semana.

Durante todo el fin de semana ha habido un cierto halo de esperanza dentro del vestuario de que este ultimátum ha sido un movimiento clave para que el grupo inversor, a través de Khalifa Emirates, haya activado el botón de urgencias para dar liquidez al Extremadura, teniendo en cuenta que todas las partes afirman que la operación, a nivel documental y de contratos, está más que sellada. Pero, ¿qué ocurriría si ese dinero no llegara hoy a las arcas del Extremadura?

Esa incógnita no la quiere despejar todavía el vestuario del Extremadura, aunque es evidente que se están guardando una carta en la manga por si se produce ese caso. Y no les quedaría otra opción que reivindicarse aún más, pero no ha trascendido si sería con un plante definitivo o en forma de comunicado.

La única realidad es que esta semana ya es la definitiva para resolver el futuro más inmediato del club, entre otras cosas, porque también esta semana debe quedar resuelta la inscripción del Extremadura UD en Primera RFEF, algo que todavía la Federación Española no ha confirmado y para lo que dio un plazo que expira este miércoles.

De momento, el Extremadura sigue completando una pretemporada más que inestable. Varios jugadores salieron lesionados del último partido ante el Talavera y se tuvo que suspender el encuentro de este fin de semana pasado ante el Atlético Sanluqueño. No está muy claro que se pueda jugar el de este miércoles en Don Benito. Todo dependerá de lo que ocurra este lunes, el día más importante del verano para los azulgranas.