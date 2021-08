Los equipos extremeños siguen con su puesta a punto y sumando minutos con nuevos amistosos, que enfrentaron a dos clubs de Segunda RFEF, Mérida y Don Benito, con otros dos de Tercera, Llerenense y Calamonte, con reparto de victorias entre categorías. Se impusieron los romanos (0-1) y los rabúos (1-0). El Montijo, mientras tanto, optó por viajar a la vecina Portugal para medirse al Elvas (0-2).

Llerenense 0, Mérida 1

El Mérida de Juan García sigue con la puesta a punto y lo hace con una nueva victoria, en este caso ante un Llerenense que por nombres está llamado a ser uno de los gallitos del grupo extremeño de Tercera RFEF, aunque este mismo domingo se conoció la baja de David Camps. Se impusieron los romanos por la mínima gracias a un gol de penalti de Chirri en el 36.

Con ilustres en su alineación inicial (Ruano, Cristo, Sergio Cebada...) el Llerenense plantó cara al Mérida, aunque las mejores ocasiones cayeron del lado del equipo de la capital, con mucho más rodaje, ya que los de casa llevan apenas una semana de entrenamientos.

Javi Montoy, Diego Parras, Bonque, Mario Robles, Pedro Lacoa, Chirri Monje, Guille Perero, Aitor Pons, Ebuka, Nacho González y Artilés formaron el once inicial de Juan García, que tras el paso por vestuarios empezó a hacer cambios y metió también a Adriá Rojas, David Rocha, Higor Rocha, Gaspar, Carmelo y Héctor.

El duelo acabó con el Mérida volcado en ataque y el portero local luciéndose a un lanzamiento de Higor Rocha y con Gaspar estrellando un disparo en el larguero.

Calamonte 1, Don Benito 0

Perdió el Don Benito en su visita al Municipal de Calamonte por la mínima (0-1) ante un equipo de Tercera RFEF, pero también muy rodado, ya que empezó a entrenar el 20 de julio. Patri, en el minuto 37, hizo el único tanto del partido.

Empezó fuerte el partido y antes de cumplirse el primer cuarto de hora ambos conjunto ya habían gozado de buenas ocasiones. Un disparo de los locales rozó el larguero, mientras que en el cuadro calabazón fue Dani Martínez el que obligó a lucirse al meta calamonteño con un potente disparo. No bajó la intensidad en ningún momentos y el acoso sobre ambas portería continuaba hasta que Patri, situado entre líneas, superó la portería de Sebas Gil para hacer el que al final fue el único tanto del encuentro.

Sebas Gil, Trinidad, Branco, Lolo Pavón, Guijarro, Abraham Pozo, Gonzalo, Dani Martínez, Raly Cabral, Essomba y Ezequiel Lamarca fue el once inicial de Juan Carlos Gómez, que repartió los minutos con Álex Jiménez, Carlos López, Chavero, David Agudo, Martín Cascajo, que entraron en la segunda parte, donde a pesar de los numerosos cambios no bajó la intensidad del choque. El Don Benito tiene programado un partido ante el Extremadura el jueves, pero aún es una incógnita si se disputará o no por los problemas del conjunto azulgrana.

Elvas 0, Montijo 2

El Montijo sumó su segunda victoria del verano tras imponerse 0-2 al Elvas de Portugal. Matute y Maluenda marcaron los tantos del conjunto de Juan Marrero que sigue sin encajar gol alguno esta pretemporada. Cierto que es ante equipos de inferior categoría en ambos casos, pero eso empieza a dar señales de cuál será la filosofía del conjunto rojinegro en su estreno en Segunda RFEF.

Salió de inicio Marrero con Fedotov en la portería, Gideón, Gianoli, Javi Chino, Cardozo y Chechu en defensa; Julio Rodao, José Ángel y Manchón en la zona ancha y Matute y Gattas en ataque. Después también jugaron Martinho, Maluenda, Calin, Joel, Lewis, Clavería, Izán, David del Pozo y Raúl Amaya.

Con poco ritmo empezó el partido y se fue sin goles al descanso. Pero a la vuelta de vestuarios el Montijo empezó a mostrar sus galones y Matute marcó el primero en el minuto 49. Los cambios no ayudaban a hacer del duelo un partido vistoso, pero el cuadro extremeño iba mostrando detalles hasta que en la recta final sentenció con el segundo, obra de Maluenda.