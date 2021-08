Nos hemos despertado con la noticia que debido a esa medalla de oro que consiguió nuestro paisano, el joven cacereño Alberto Ginés, se hará un moderno rocódromo en la ciudad de Cáceres y que llevará su nombre. Vaya por delante que no estamos en contra de la propuesta, pero sí de la ubicación de la instalación que, según parece, irá en el frontón cubierto de la Ciudad Deportiva.

Eso significaría que ese pabellón quedaría inhabilitado para la práctica de los deportes de pelota, entre los que se encuentra el frontenis, actividad deportiva que llevamos practicando desde hace muchos años un grupo bastante numeroso de cacereños. Ese pabellón es la única instalación cubierta para la práctica de los deportes de pelota que existe en Extremadura. Es evidente que se trata de un deporte minoritario. Además, en una partida de frontón participan un máximo de cuatro personas y de ahí la excusa de la baja ocupación que siempre han esgrimido los gestores deportivos de la institución. Aun con todas las franjas horarias ocupadas no alcanzaríamos el medio centenar de usuarios diarios y, evidentemente, ese número se conseguiría con un par de partidos de fútbol sala o de baloncesto, por lo que no se puede usar la ocupación por el número de usuarios de este tipo de instalaciones sino que hay que hacerla por las horas solicitadas.

No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación así. Estamos acostumbrados a compartir dicha instalación con otros usuarios de otras disciplinas: por allí pasaron desde arqueros que, disponiendo de una instalación aneja al frontón a veces empleaban esta pista para practicar, hasta los judocas, como ya informó este diario en noviembre de 2014.

Estos deportistas antes practicaban en las pistas de baloncesto de la propia Ciudad Deportiva, pero parece ser que pasaban frío y se trasladaron al frontón, o al menos eso nos dijeron. Al principio ponían y quitaban las colchonetas arrinconándolas sobre la pared de la red de protección tras el entreno, pero al costarle mucho trabajo terminaron por no quitarlas, hasta que les hicieron una sala de artes marciales en la antigua pista de pádel y se marcharon.

Luego llegaron las chicas de la gimnasia que venían del pabellón del instituto Norba donde antes habían entrenado, trajeron unas enormes alfombras que extendían sobre la pista y que luego recogían en un lateral, pero dejaban aquello lleno de un polvillo que la convertía en una pista de patinaje con el consiguiente riesgo para nuestra integridad. Al no limpiarse la pista tras la actuación de las gimnastas pedimos una mopa para ser nosotros mismos los que la limpiáramos pero se nos denegó. Conseguimos llegar a un acuerdo con la dirección de la ciudad deportiva y repartimos las franjas horarias. Así hemos estado varios años. Ahora ya no hay chicas o al menos no las vemos.

Antes podíamos reservar franjas horarias como trabajadores de Caja Extremadura, Telefónica, Juzgados, Caja Rural… pero nos dijeron que, puesto que no había Federación Extremeña de Pelota, nos constituyéramos una Asociación para solicitar reserva de pista. Constituimos ante notario la Asociación de Veteranos del Frontón de Cáceres y la dimos de alta. A partir de ahí reservábamos sin problema las franjas horarias que nos asignaban.

Pero ahora el asunto va a cambiar y a peor porque va a ser difícil practicar frontón sobre una pared llena de anclajes y asideros, a no ser que la intención para ahorrar dinero sea usar las grietas y desconchados que hay sobre el frontis y que ya lleva muchos años sin repararse.

No nos negamos a compartir el pabellón de frontón porque nunca lo hemos hecho con ningún otro deporte y no consideramos que sea lo más conveniente. Nosotros practicamos el frontenis desde hace casi cuarenta años. Lo hemos hecho siempre primero en el frontón descubierto y después en el cubierto pero el primero ya estaba en unas condiciones deplorables y tuvimos que dejar de usarlo, nos lo prohibieron. No tenemos una instalación alternativa para practicar nuestro deporte y ya no tenemos edad para reciclarnos al pádel, al squash o al tenis. Por ello, solicitamos desde aquí que nos tengan en cuenta. El pabellón es grande y esas zonas de velocidad, boulder o dificultad que se van a construir se pueden hacer tanto en la zona exterior, la pared trasera o incluso en la lateral si se quita parte de las gradas (completamente en desuso). Así podríamos seguir compartiendo la pista como se ha hecho hasta ahora.

Por favor, señora consejera de Cultura, Turismo y Deportes, déjenos seguir practicando nuestro deporte favorito porque hacerlo a nuestra edad, la mayoría ya pasamos de la cincuentena, evita nuestro deterioro físico y cognitivo. Haga lo posible por conseguir un pabellón digno que pueda ser compartido por los jóvenes escaladores y los no tan jóvenes frontenistas.

*Presidente de la Asociación Veteranos del Frontón de Cáceres