Primero la sub-21, el 3 de septiembre en Almendralejo. Después, la absoluta masculina, dos días después, el 5, en Badajoz. Y, por último, la absoluta femenina, el 21 de octubre en Cáceres. Extremadura está lista para recibir toda la pasión de la Roja. Son tres encuentros consecutivos de los combinados nacionales en una misma comunidad autónoma concebidos como un evento global, como se aseguró este martes durante la presentación en el Gran Teatro de Cáceres.

Los tres encuentros servirán, apuntó el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para situar a Extremadura en el foco mediático durante los próximos meses. Y no solo por el fútbol, también por la Vuelta a España, que arranca este sábado y que los días 27, 28 y 29 pasará por la región. «Gracias por esta apuesta por Extremadura», le dijo Vara a Luis Rubiales, presente también en el acto y que después destacó lo importante que es esta comunidad dentro del Federación Española de Fútbol: «Nuestro vicepresidente económico, Pedro Rocha, es cacereño; el director del gabinete de presidencia es de Talaveruela de la Vera y el director de protocolo, de Trujillo». Se reservó el mensaje más emotivo para María de los Ángeles García, Yaye, jugadora del Femenino Cáceres y esta temporada entrenadora del filial de Primera Nacional. «Es la primera mujer en más de cien años de historia de la Federación que está en la Comisión Delegada», recordó.

La absoluta volverá a la región doce años después de su último partido. Lo hará en el Nuevo Vivero de Badajoz en su camino hacia el Mundial de Qatar 2022. Se medirá a Georgia y se espera contar con un 75 por ciento de aforo en las gradas. Dos días antes jugará la sub-21 contra Rusia en el Francisco de la Hera de Almendralejo (20.45) en un partido de la fase de clasificación para el Europeo, como ya adelantó este diario. La guinda al pastel la pondrá la absoluta femenina el 21 de octubre en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres, en un amistoso ante un rival que este martes no se especificó, aunque todo apunta a que será Brasil, como ya contaba este diario el domingo.

Y todo, con público en las gradas, como reivindicó Vara, que apostó por el deporte presencial. «Volver al deporte presencial organizado es una apuesta que debemos hacer todos. Habría que abordar que la próxima temporada haya deporte presencial en toda España y en todos los deportes, no tiene sentido organizándolo bien que no sea así, y lo digo convencido de que no solo es bueno para el deporte sino también para la lucha contra la pandemia», recalcó.

Rubiales explicó que la presencia de las tres selecciones se debe a un convenio «de presente y futuro» que la RFEF ha firmado con la Junta, con el apoyo de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, y los tres ayuntamientos de las localidades, que han presentado un proyecto conjunto para acoger este evento deportivo. En total, la inversión que realizarán las instituciones será de unos 250.000 euros, según ha informado a Europa Press el director general de Deportes, Dan de Sande. Pero el retorno se espera que sea mucho mayor. Y también la emoción de poder apoyar a la Roja.